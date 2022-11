Perché è importante

Mina Settembre si avvia verso il gran finale con l'undicesimo e il dodicesimo episodio che verranno trasmessi sul piccolo schermo nella serata di domenica 6 novembre su Rai 1. Per Gelsomina ci sarà un momento di sconforto per la perdita del lavoro a causa di una denuncia [VIDEO] annunciata nella puntata andata in onda il 30 ottobre. L'assistente sociale dovrà fare i conti con Mimmo, ormai impegnato con Giulia.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

Gelsomina ha aiutato Viola, una ragazzina problematica, che vive in una casa-famiglia. Grazie all'aiuto di Mimmo, si è messa alla ricerca della madre biologica dell'adolescente, cosa che è costata una denuncia per Mina.

Mina Settembre

Olga è andata via da casa, dicendo ai suoi familiari di volere andare in crociera ma, in realtà, l'anziana signora non si è mai allontanata da Napoli.

Titti sta organizzando il suo matrimonio con Giordano ed è riuscita a fare pace con il fidanzato, nonostante il ritorno di Max nella sua vita.

L'anticipazione

Negli ultimi due episodi della seconda stagione di Mina Settembre ci saranno diversi colpi di scena per i protagonisti della fiction di Rai 1.

Gelsomina perderà il lavoro perché la mamma di Viola la denuncerà e l'assistente sociale verrà allontanata dal consultorio. Nel frattempo, Mimmo farà di tutto per aiutare la sua collega e per gli ex fidanzati ci sarà un ritorno di fiamma. Anna Gambardella starà con un uomo losco e il rapporto tra lei e il fratello è in pericolo. Titti e Giordano, invece, si sposeranno e alle loro nozze Domenico sarà accanto a Gelsomina, mentre Olga sarà costretta a tornare a casa dopo che Nunzia e Rosa hanno mentito a Mina e hanno coperto l'anziana signora durante la sua assenza.

I video dai social network

Nel frattempo, la Rai ha diffuso il filmato promozionale del finale di stagione di Mina Settembre, dove è possibile scoprire dettagli interessanti su quanto accadrà nella serata del 6 novembre.

Nel filmato è presente anche Claudio e si suppone che il marito di Gelsomina tornerà nella vita dell'assistente sociale.

Le reazioni della rete

I fan della fiction di Rai 1 hanno commentato le vicende sentimentali di Irene,sperando che il bambino che porta in grembo sia di Giordano e non di Max e hanno notato come Mina Settembre non abbia ancora dimenticato Mimmo.

''Tutti insieme affinché il bimbo sia di Giordano'', scrive un utente su Twitter.

''Mina non riesce a non pensare proprio a Domenico'', ha commentato una persona sui social.

Tutto quello che c'è da sapere su Mina Settembre

Mina Settembre 3

In attesa del gran finale, non sono trapelate ancora informazioni su un eventuale terza stagione e,anche Giuseppe Zeno, che presta il volto a Mimmo Gambardella, ha rivelato di non avere nessuna notizia in merito a nuove puntate.

Gli attori in sintonia anche fuori dal set

Le attrici di Mina Settembre, Irene e Titti, che sono grandi amiche nella fiction, sono diventate inseparabili anche fuori dal set e, spesso, postano scatti insieme. Anche Marisa Laurito, new entry della seconda stagione, si è ambientata subito e ha portato una ventata di allegria, cantando spesso in compagnia di Serena Rossi nei camerini.

Due stagioni di dodici episodi ambientati a Napoli

Le prime due stagioni di Mina Settembre sono composte da dodici episodi andati in onda nel 2021 e nel 2022. Le puntate andate in onda su Rai 1 hanno avuto successo in termini di ascolti e c'è grande attesa per scoprire come si concluderanno le vicende di Gelsomina. Le storie dell'assistente sociale sono ambientate a Napoli e, nel corso della seconda stagione, il set si è spostato a Procida, in occasione di alcuni viaggi di Mina e Gianluca.