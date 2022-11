Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap italiana che ha riscosso un notevole successo in questi ultimi anni, al punto da essere giunta alla settima stagione. Nel corso del prossimo episodio in onda l'8 novembre su Rai 1 a partire dalle 15:55, non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena in grado di lasciare i fan più accaniti con il fiato sospeso.

In particolare, in attesa di scoprire i risvolti della vita di Salvatore Amato, il quale ha preso la difficile decisione di lasciare sua moglie Anna Imbriani, i riflettori tornano ad essere puntati sul signor Colombo.

Ultimamente Ezio è molto provato per tutta la situazione che si è venuta a creare a causa dei giornalisti ficcanaso che hanno indagato a fondo sul suo matrimonio con Gloria.

Le Veneri del Paradiso cercano di supportare Salvo

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, le giovani Veneri del magazzino si rendono conto dell'umore di Salvo e cercano in tutti i modi di aiutarlo. Non riescono a vederlo in quello stato e gli offrono tutto il loro sostegno. Tuttavia, il giovane Amato è inconsolabile e nulla sembra tirargli su il morale, distraendolo da questa brutta vicenda che si è venuta a creare. D'altronde, ha sempre lottato per poter coronare il suo sogno di amore con Anna.

Proprio ora che le cose sembravano andare per il meglio, torna nella sua vita Quinto, rompendo gli equilibri che si erano creati all'interno della coppia, costringendo Salvatore a mettersi da parte per il bene della piccola Irene.

Intanto, Ezio sta affrontando un momento molto complicato. Di recente, ha avuto problemi anche sul posto di lavoro.

Pertanto, siccome si fida ciecamente di Gloria, si rivolge a lei per sfogarsi rispetto a quanto accaduto con Umberto. Vedendolo così giù di morale, Stefania e Gemma decidono di organizzare una serata romantica per Ezio e Veronica. Ultimamente non hanno avuto modo di prendersi del tempo insieme, travolti dalle spiacevoli vicende.

Matilde è una grande risorsa al Paradiso delle Signore

Nel frattempo, il nuovo contabile cerca in tutti i modi di fare colpo sulla sarta del Paradiso. Lei sembra proprio non notare le sue attenzioni. D'altronde è molto presa dal suo lavoro, poiché ci tiene a fare un'ottima impressione su Flora. Pertanto, quando Vito viene a scoprire il desiderio più grande di Maria, si fa in quattro per assecondarla, in modo tale da impressionarla una volta per tutte.

Infine, dopo i numerosi alti e bassi che ci sono stati tra loro, Vittorio si rende conto delle grandi capacità di Matilde e resta colpito dinanzi una sua iniziativa. Difatti, comincia a vederla sotto una luce del tutto diversa.