Nina Moric è un fiume in piena durante l'intervista condotta da Francesca Fagnani in Belve su Rai2. La modella croata appare confusa, contraddittoria, risponde alle domande della conduttrice in modo vago e frenetico e più volte la rimprovera dicendo: "Non riesci a seguirmi, non mi segui".

La conduttrice è solita condurre interviste scomode, incalzanti, che spesso portano a battibecchi e dissapori con gli ospiti, ma questa volta è diverso, ha di fronte una persona che cambia idea continuamente su qualsiasi argomento, non riesce a dare risposte chiare e comprensibili a nessuna delle domande.

Lo schieramento politico

Nel 2017 Moric aveva affermato di essere innamorata di Casapound, scatenando molte polemiche che la portarono l'anno successivo a dichiarare di aver commesso un errore. Francesca Fagnani perciò le chiede se si sente ancora una donna vicina all'estrema destra e la modella subito prende le distanze ricordando che all'epoca aveva perso la testa per Luigi Mario Favoloso, militante di estrema destra ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, lasciando intendere si fosse lasciata trascinare da lui in quel mondo. Poi aggiunge in modo vago di essere dislessica e non sapere neanche distinguere la destra dalla sinistra. La conduttrice incalza e le chiede quindi conferma del fatto che lei stia rinnegando il suo passato, ma la modella ancora si contraddice rispondendo che non può rinnegare qualcosa che è stato nel suo passato, che in quel momento sembrava convinta di ciò che diceva quindi perché rinnegarlo.

Ma all'ulteriore richiesta di spiegazioni della Fagnani sul rinnegare o no quella vicinanza all'estrema destra Moric la rimprovera: “Non mi segui, non riuscite a seguirmi”.

Il rapporto con Corona e il figlio Carlos

Hanno riempito pagine e pagine di rotocalchi televisivi e giornali di Gossip con il loro rapporto turbolento, e anche a Belve non poteva mancare la domanda della conduttrice sulla situazione attuale con ex marito e figlio.

La modella si apre, afferma che con Corona erano due persone infelici, entrambi molto fragili, commenta anche l'accusa che le ha rivolto l'ex marito di aver rubato 50mila euro coinvolgendo anche il figlio Carlos. In questo punto dell'intervista Moric è chiara e appare sincera, mostrando la delusione verso suo figlio per aver creduto alle parole del padre, ma è certa che lui non ha rancore si è allontanato solo per paura del padre.

Il figlio Carlos Maria ormai da anni vive con il padre e la nonna materna.

I ricoveri e le droghe

Un altro argomento spinoso viene toccato durante l'intervista ed è l'abuso di sostanze stupefacenti fatto dalla modella in vari momenti della sua vita. E ricomincia una risposta piena di pensieri, contraddizioni e frasi inconcluse. La modella ricorda quanto era sola in quei momenti, infelice, e specifica che non ha mai avuto dipendenze, che ha provato un paio di volte delle droghe ma non ne ha mai abusato. Francesca Fagnani entra nello specifico e chiede a cosa fosse dovuta quell'overdose da sonniferi del 2009 e l'intossicazione da farmaci del 2012, Moric riporta l'attenzione sulla solitudine che la portava a questo, affermando però che era consapevole che non sarebbe potuta morire per quello, chiamando lei stessa l'ambulanza per farsi soccorrere.