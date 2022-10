Andrà in onda dal 29 novembre la seconda edizione del programma Bar Stella, inventato e scritto da Stefano De Martino. Reduce dal programma Rai "Stasera Tutto è Possibile", De Martino è ormai un conduttore su cui la Rai punta per il futuro.

In un'intervista rilasciata a Fanpage, Stefano si presenta dicendo: “Non voglio fare la rivoluzione in Tv, ma rispettarne la storia". Lo conferma infatti con il suo programma in cui porta un live show in cui si fanno le "chiacchiere da bar" per commentare le notizie del giorno, ricordando vari format già visti in tv ma che non stancano mai.

Il gossip e il pregiudizio

Dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, De Martino era diventato ancora più conosciuto al grande pubblico grazie al Gossip e come marito di Belen Rodriguez.

Il conduttore candidamente risponde che è consapevole di essere stato aiutato dal gossip e dalla visibilità datagli da Maria De Filippi: "Il gossip, come qualsiasi raccomandazione, è una luce che si accende. Se c'è qualcosa sotto quella luce, allora la gente lo nota e ti dà altre possibilità."

Il rapporto con Belen

Da qualche tempo ormai Stefano e Belen hanno ufficializzato anche sui social il nuovo inizio del loro matrimonio, dopo mesi di foto paparazzate e post misteriosi.

In una recente intervista Belen ha dichiarato che se Stefano è tornato da lei nonostante la figlia avuta con un'altra persona (Antonino Spinalbese) deve essere davvero l'uomo della sua vita.

Nella stessa intervista dichiara che rispetto all'inizio della storia, anche Stefano adesso ha un'identità professionale e questo essere alla pari rende tutto più semplice.

De Martino conferma quanto detto dalla moglie, spiegando come all'inizio si sentisse in difetto nel non potersi prendere cura dell'altra persona, di non avere la situazione in mano, probabilmente per colpa di un retaggio culturale che vuole che sia il maschio a portare i soldi in casa.

Adesso però le cose sono cambiate, grazie al lavoro e al successo c'è la possibilità di poter scegliere dove vivere e se fare una vacanza in famiglia.

La casa a Napoli

Tutto è nato da un post pubblicato da De Martino il giorno del suo compleanno in cui si immortalava mentre apriva il cancello sul mare della sua villa a Napoli.

Le immagini hanno suscitato un forte clamore, alcuni sui social hanno accusato il conduttore di voler ostentare il suo stile di vita. Approfittando dell'intervista Stefano precisa che la casa di Posillipo non l'ha comprata, ma che è in affitto e che ricorda molto bene le sue origini. Ha aggiunto inoltre di avere rispetto per chi non ha la fortuna di poter condurre una vita agiata.

Sul trasferimento della sua famiglia a Napoli ha detto: "Non so se mio figlio crescerà in questa città o se trascorrerò qui le vacanze, la sola certezza che ho è che morirò a Napoli".

L'esposizione dei figli sui social

Nelle ultime settimane si è molto parlato dell'esposizione dei figli sui social, dibattito nato dopo la pubblicazione di un video in cui la tata di Leone Ferragni, figlio di Chiara Ferragni e Fedez, gli chiedeva di mettersi in posa e poi sarebbe tornato a giocare.

È stato quindi chiesto a Stefano De Martino cosa pensa dell'argomento. L'ex ballerino risponde: "Per morale direi che forse sarebbe giusto i bambini sui social non ci fossero proprio, d'altro canto penso che se non li mostri diventano tabù e io i tabù li vedo sempre con grande scetticismo, perché in fondo non c'è nulla di male. Poi ci si chiede se ci sia un'industria che può commercializzare l'immagine di mio figlio, tra giornali e altro".