Dopo un festival del 2022 da record, Amadeus ha rivelato alla Milano Music Week le sue intenzioni in merito al festival del 2023, ammettendo di voler come ospiti molti artisti internazionali.

Le prime parole di Amadeus in merito alla nuova edizione di Sanremo 2023

La lista dei big di Sanremo 2023 verrà annunciata domenica 4 dicembre, durante l’edizione del Tg1 delle 13:30. Amadeus ha già svelato in anteprima che non ci saranno super ospiti italiani, a meno che non abbiano compiuto 70 anni di età. A tal proposito il conduttore del Festival più importante della musica italiana, ha rivelato: “Mi piacerebbe recuperare la presenza di artisti internazionali ospiti al Festival di Sanremo.

Negli ultimi due anni non ho potuto farlo, quest’anno stiamo lavorando per cercare di riportare qualche artista internazionale.

Sul motivo per cui Amadeus non inviterà ospiti italiani inferiori ai 70 anni di età, il conduttore ha risposto dicendo: "Sanremo oltre ad una gara è anche una festa e non è giusto che un cantante venga ospite perché non può venire in gara. Così facendo spero che anche gli artisti, convinti di non vincere il festival, coglieranno l’opportunità di presentare comunque la loro musica a milioni di persone". Non resta dunque che attendere domenica 4 dicembre per scoprire chi saranno i big che prenderanno parte alle 73esima edizione di Sanremo.

Festival di Sanremo 2022 da record

L’edizione numero 72 del festival di Sanremo è stata una tra le più seguite dal 1997, con una media del 58% di share. A trionfare sono stati Mahmood e Blanco con il brano Brividi, al secondo posto Elisa con “Forse sei tu”, e al terzo posto Gianni Morandi con la sua “Apri tutte le porte”. Un’edizione che però continua a macinare ottimo successo in quanto, a distanza di quasi 1 anno, le canzoni in gara a Sanremo 2022 continuano ad ottenere riconoscimenti.

A riconoscere l’ottimo successo della scorsa edizione, è stato anche lo stesso conduttore Amadeus, il quale in una recente intervista ha rivelato: “In passato l’interesse per le canzoni del Festival sfumava dopo poche settimane, oggi invece ancora mi vengono richieste dopo 8 o 9 mesi. Il mio lavoro si basa sulla realtà discografica, il punto di partenza devono sempre essere i brani e non i nomi dei cantanti”.

Un’edizione che infatti conta quasi tutte le canzoni certificate almeno disco d’oro, cioè una vendita superiore a 50.000 unità, mentre Brividi, canzone vincitrice del festival, conta già 6 dischi di platino.Non ci resta che attendere la nuova edizione per scoprire se Amadeus sarà in grado di replicare il successo della precedente.