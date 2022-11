Secondo le ultime anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, nelle puntate che andranno in onda su Rete 4, da lunedì 14 a domenica 20 novembre, ci saranno varie novità e colpi di scena.

In particolare Selina regalerà a Maja l'anello della bisnonna, in quanto è la prima Von Thalheim che sta per sposarsi. Immediatamente Maja proverà a indossare l'anello, ma esso sarà troppo piccolo per lei. Per questo motivo, la protagonista utilizzerà acqua e sapone per togliere l'oggetto dal dito e lo lascerà sul lavandino incustodito: nel giro di breve tempo l'anello sparirà.

Selina regalerà a Maja l'anello della bisnonna

Nelle puntate prossimamente in onda su Rete 4 Gerry crederà che con Shirin non sia ancora "finita" e di avere ancora possibilità di uscire con lei. La ragazza però dal canto suo ha sempre più dubbi nei confronti di Gerry, anche se teme di dirgli la verità per non perdere l’accordo per il salone di bellezza.

Poco dopo, Selina deciderà di regalare a Maja un anello della sua bisnonna, in occasione delle sue nozze, dicendo alla sposa che questo anello è molto importante per la sua famiglia, in quanto viene tramandato da diverse generazioni. Per questo motivo ha deciso di concedere questo importante gioiello alla prima Von Thalheim che sta per convolare a nozze.

Maja lascia l'anello incustodito

Successivamente Maja con grandissimo orgoglio proverà l'anello regalatole da Selina, ma ben presto si renderà conto che è troppo piccolo per lei. Infatti dovrà ricorrere all'acqua e al sapone per togliere l'anello. Dopodiché lo lascerà sul lavandino. Poi arriverà Florian e la ragazza si distrarrà per qualche momento.

Poco dopo, quando Von Thalheim si ricorderà di aver lasciato l'anello incustodito, tornerà al lavandino ma il gioiello non si trova più al suo posto.

Robert vuol tenere le distanze da Ariane

Robert dopo la notte trascorsa Ariane non saprà più come affrontare la donna e quindi deciderà di mantenere le distanze da lei. Inoltre lo stesso Robert per caso vedrà Lia suonare il piano e cadrà in un "caos emotivo".

Il giorno seguente poi vedrà Ariane e Lia chiacchierare. In un primo momento sarà sollevato, ma poi si renderà conto che Ariane sta per fare un'importante confessione a Lia.

Infine Max scoprirà che Gerry ha affittato il salone di bellezza per Shirin. Per questo motivo il ragazzo sospetterà che la donna abbia manipolato suo fratello. Max allora affronterà Shirin e le dirà che è una donna senza scrupoli. Tutto ciò porterà la ragazza a riflettere sull'accordo con Gerry.