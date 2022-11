A Uomini e donne il sipario si riaprirà nuovamente sui due protagonisti del trono over Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Il tira e molla tra i due ex fidanzati non sembra avere fine: anche se la parrucchiera bresciana aveva detto di aver messo un punto alla loro storia d'amore, i due continuano a discutere e scontrarsi.

La conduttrice Maria De Filippi ha chiesto ai due ex di confrontarsi e chiarirsi, facendoli sedere per l'ennesima volta al centro dello studio. Nella puntata dell'11 novembre c'è stata inoltre una particolare richiesta che Ida Platano ha fatto al suo ex Riccardo Guarnieri.

"Provi ancora qualcosa per me?"

Nelle scorse puntate del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, Riccardo Guarnieri ha fatto capire di provare ancora qualcosa per la sua ex compagna Ida Platano. Il tarantino però più volte ha detto di voler rimanere in silenzio per evitare un ennesimo litigio senza via d'uscita. In tanti hanno infatti notato che ultimamente in puntata è molto silenzioso: tra loro anche anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Proprio per questo motivo Ida Platano ha proposto a Riccardo di fare un piccolo gioco, di scrivere su un biglietto ciò che davvero prova ancora per lei. Il tarantino dovrà rivelarle quello che non riesce a dirle a voce. "Riccardo, provi ancora qualcosa per me?", gli ha chiesto Ida Platano.

Riccardo Guarnieri ha preferito non rispondere alla domanda di Ida, lasciando il bigliettino bianco.

La richiesta fatta dalla dama bresciana non passerà inosservata e farà molto discutere in studio. Tanti penseranno che in realtà a differenza di quanto affermato nelle ultime puntate anche lei provi ancora qualcosa per il suo ex.

Gli opinionisti, in particolare Gianni Sperti, sono sempre più convinti che il loro sentimento non sia sia mai spento del tutto.

Alessandro Vicinanza lascia lo studio in lacrime: Ida gli corre dietro

Alessandro Vicinanza non ha apprezzato affatto il comportamento di Ida Platano. Il salernitano che ha confessato di essersi innamorato si era dichiarato pronto a lasciare il programma con lei.

Invece, l'uomo ha avuto una profonda crisi ed è fuggito dallo studio in lacrime. La parrucchiera bresciana gli è corsa dietro per cercare di tranquillizzarlo.

Roberta Di Padua invece ha sotterrato lascia di guerra. Nelle puntate scorse, la dama aveva chiesto di fare un ballo con Alessandro Vicinanza per provare a chiarirsi una volta per tutte. Sembrano invece siano destinati a continuare gli scontri con la parrucchiera bresciana.