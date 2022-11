La soap opera Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 19:35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity.

Le anticipazioni della fiction daily in merito agli episodi da lunedì 28 novembre a domenica 4 dicembre raccontano che Maja e Selina saranno contente che Constanze li aiuti nei preparativi delle nozze. Per l'occasione arriverà a Bichlheim anche Cornelius, nel frattempo il matrimonio verrà celebrato con una sontuosa festa al lago. Vanessa, intanto, sarà arrabbiata con Max e deciderà di partire per il suo campo d'addestramento, mentre Elsa inizierà a flirtare col fitness trainer.

Cornelius, infine, ammetterà alla figlia Maja di aver chiuso con Selina, in quanto in Inghilterra intrattiene una storia d'amore con un'altra donna. Nel frattempo Max si lascia lusingare dalle avance di Elsa e finisce per tradire la schermitrice.

Constanze aiuterà Maja coi preparativi del matrimonio

Gli spoiler della soap opera tedesca, riguardo le puntate dal 28 novembre al 4 dicembre, rivelano che l'astio di Maja nei confronti della sorellastra Constanze finirà per volatilizzarsi. Sia Selina che la figlia, difatti, apprezzeranno con poco l'impegno dell'avvocatessa nell'aiutarle a organizzare il grande giorno.

Maja, inoltre, potrà contare sul supporto di entrambi i genitori per le sue nozze con Florian, in quanto per l'occasione tornerà a Bichlheim suo padre Cornelius.

Quest'ultimo, poco dopo essere tornato in città, incontrerà il rivale Erik.

A seguito di una cerimonia romantica sotto il loro albero magico, la giovane von Thalheim e il guardaboschi convoleranno a nozze. Vincolo sacrale che avrà luogo con una fastosa festa al lago assieme ad amici e parenti.

Nelle ore serali, i neo sposi faranno una passeggiata verso il loro albero magico e Vogt farà uno speciale regalo matrimoniale alla moglie.

Max tradirà Vanessa con Elsa

Le trame di Sturm der Liebe, in merito agli episodi dal 28 novembre al 4 dicembre, svelano che Vanessa non riuscirà a darsi pace dopo la rivelazione di Max e, furiosa col fidanzato, deciderà di partire alla volta del campo d'addestramento.

Il fratello di Gerry, malgrado ciò, sceglierà di presenziare ugualmente alle nozze tra Maja e Florian, quindi andrà all'evento da solo e di pessimo umore.

Il fitness trainer si dirigerà al bar e lì verrà notato da Elsa, una new entry del lussuoso hotel che comincerà a flirtare con lui.

Al matrimonio, inoltre, ci saranno anche Robert e Cornelia, i quali cercheranno di apparire come una normale coppia, ma tale pantomima starà stretta al giovane albergatore che, seppur con un pizzico di difficoltà, si sgancerà dalla madre di Benni per fuggire tra le braccia della dark lady.

Cornelius, successivamente, metterà a parte la figlia Maja che tra lui e Selina è finita, anche perché vorrà dare una nuova chance alla storia che ha in Inghilterra. Selina, intanto, rimarrà profondamente toccata dopo aver letto il manoscritto della biografia di Cornelius.

Infine Max tradirà Vanessa, infatti cederà alle lusinghe di Elsa e i due finiranno per avere un momento di profonda intimità.