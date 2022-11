Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:35 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della fiction daily tedesca, nata da un'idea di Bea Schmidt, raccontano che Erik chiederà a Werner di ricoprire la carica di direttore amministrativo dell'hotel a cinque stelle, ma per tale ruolo sarà in lizza anche Paul. Gli azionisti del Fürstenhof, quindi, organizzeranno una riunione per decidere se affidare il compito a Lindbergh o a Vogt e, complice l'assenza di Robert e il suo mancato voto, a spuntarla sarà il dark man.

Michael, invece, finirà sotto accusa per aver violato le regole della clinica dove lavora, sia per il modo in cui ha curato Florian che per aver sottratto un farmaco all'ospedale. Il fidanzato di Maja, infine, vorrà salvare la carriera del dottore che si è tanto speso per lui, quindi si autodenuncerà per il furto del farmaco.

Erik verrà nominato nuovo direttore amministrativo dell'hotel

Erik, per merito del legame amoroso che lo ha legato ad Ariane, è stato per molto tempo il PR del Fürstenhof nonché delegato di Kalenberg nella gestione della azioni della donna.

Da quando i crimini commessi dal dark man sono venuti alla luce, però, lo stesso è stato licenziato in tronco e, voglioso di riconquistarsi la fiducia dei Saalfeld si è visto costretto a lavorare al pianobar del lussuoso albergo.

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano chela forte ambizione dimostrata da Vogt non accennerà a diminuire, così il fratello di Florian chiederà, durante una partita di golf, a Werner di nominarlo direttore amministrativo.

Complice una sbadataggine di Yvonne e i pregressi crimini commessi da Erik, però, l'anziano albergatore non darà il suo benestare.

Nonostante tutto, Vogt resterà il lizza per l'ambito ruolo e dovrà contenderselo con una vecchia conoscenza dell'hotel, ovvero Paul Lindbergh.

Gli azionisti, quindi, organizzeranno una riunione dove voteranno per nominare il direttore amministrativo e, grazie all'assenza di Robert, il voto di Ariane sarà determinante per far assegnare il ruolo ad Erik.

Florian si autodenuncerà per salvare la carriera di Michael

La clinica dove lavora Michael accuserà il medico non soltanto di aver violato le regole dell'ospedale ma anche di aver rubato un farmaco.

Il dottore, difatti, aveva deciso di curare Florian al di fuori dell'ambulatorio e, al contempo, a rubare il farmaco per salvare la vita al guardaboschi erano state Constanze e Maja.

Il giovane Vogt, in ultimo, deciderà di costituirsi dichiarando di essere stato lui l'artefice del furto con l'intento di salvare la carriera medica di Niederbühl.