L'appuntamento con Terra Amara prosegue su Canale 5 e le anticipazioni delle puntate dal 5 al 10 dicembre 2022 rivelano che Hunkar continuerà ad avere dei dubbi sul conto di Zuleyha, ma intanto dovrà cercare in tutti i modi di ottenere la scarcerazione per suo figlio.

Demir non gradirà il modo di fare della mamma, che con il suo atteggiamento dimostrerà di non credere nell'innocenza del figlio e lo manderà su tutte le furie.

Hunkar sospetta di Zuleyha: anticipazioni Terra Amara al 10 dicembre

Le anticipazioni di Terra Amara dal 5 al 10 dicembre 2022 rivelano che Hunkar sarà sempre più convinta del fatto che Zuleyha si stia nascondendo con Adnan a casa di Fekeli.

Peccato che le supposizioni della donna siano completamente sbagliate, dato che la Zuleyha ha solo portato suo figlio febbricitante in ospedale e non ha messo in atto nessuna "fuga".

Nel frattempo Hunkar sarà impegnata a risolvere anche il delicato caso di suo figlio, che si trova ancora dietro le sbarre.

In queste nuove puntate della soap opera pomeridiana di Canale 5, Hunkar si recherà dal nuovo procuratore con l'intento di far scarcerare al più presto Demir.

Demir soffre in carcere: anticipazioni Terra Amara

Peccato che l'atteggiamento della donna non la porterà a ottenere dei buoni risultati: il procuratore non avrà alcuna intenzione di ascoltare le richieste della mamma di Demir, motivo per il quale non procederà con la scarcerazione, negandole così ogni tipo di possibilità.

Intanto in carcere, Demir non si darà pace in carcere e tale situazione finirà per metterlo in profonda crisi.

Occhi puntati anche su Yilmaz: le anticipazioni di Terra Amara fino al 10 dicembre 2022 rivelano che l'uomo inizierà a essere particolarmente affascinato da Mujgan.

Tra i due c'è attrazione e questo interesse non passerà inosservato agli occhi di Fekeli, il quale si renderà conto della situazione che si sta venendo a creare.

Demir e Zuleyha se ne vanno dalla villa: anticipazioni Terra Amara 5-10 dicembre

I colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle nuove puntate di Terra Amara in onda nella settimana fino al 10 dicembre 2022 rivelano che, dopo la scarcerazione, Demir non gradirà affatto il comportamento della mamma, che ha creduto che fosse lui il vero responsabile della morte di Sait.

Per tale motivo il ricco imprenditore deciderà di lasciare la villa insieme a Zuleyha e al piccolo Adnan, prendendo le distanze dalla mamma.

Yilmaz, intanto, si lascerà andare a un comportamento violento in presenza di Mujgan: pentito per l'accaduto, l'uomo chiederà scusa alla dottoressa per questo suo scatto d'ira.