Le anticipazioni di Terra Amara relative a ciò che andrà in onda dal 21 al 26 novembre, vedranno protagonista Demir Yaman. L'uomo sarà vittima di un incidente e necessiterà di un urgente intervento chirurgico. Sconvolta da quanto accaduto al marito, Zuleyha farà un passo indietro con Yilmaz e rinuncerà a fargli avere una lettera che lei stessa aveva scritto. In questa missiva, la donna gli confessava la verità sulla paternità di Adnan.

Zuleyha scrive una lettera a Yilmaz ma l'incidente di Demir cambia i piani

Terra amara continuerà a riservare numerosi colpi di scena al pubblico di Canale 5.

Nelle puntate in onda sino al 26 novembre, Zuleyha prenderà una decisione che potrebbe cambiare non solo il suo futuro, ma anche quello di Yilmaz. La donna infatti, stanca di sottostare ad ogni ordine di Demir e Hunkar, deciderà di scrivere una lettera a Yilmaz, nella quale gli confesserà che il piccolo Adnan è suo figlio. Per non rischiare che la missiva venga intercettata, chiederà a Sabahattin di consegnarla nelle mani di Yilmaz. Il medico accetterà di aiutarla ma qualcosa di imprevisto, farà cambiare di nuovo i piani di Zukeyha. Demir infatti avrà un incidente.

Demir grave dopo un incidente: anticipazioni Terra amara

Tutto accadrà mentre Demir, Zuleyha e il piccolo Adnan saranno in auto. La famigliola si starà dirigendo verso una meta lontana da Cukurova.

Ad un certo punto, l'auto avrà un guasto e i tre si fermeranno a bordo strada. All'improvviso, da una montagna cadranno dei massi e per salvare il piccolo Adnan, sarà Demir a venir investito dai detriti. Zuleyha sconvolta, chiamerà immediatamente i soccorsi e poi andrà alla Villa per avvertire Hunkar. Le due donne andranno quindi insieme in ospedale, dove i medici diranno loro che Demir sarà in condizioni critiche.

L'uomo avrà bisogno di con urgenza di un intervento chirurgico, ma non ci sarà nessun medico disponibile.

Demir viene operato d'urgenza e si salva, Zuleyha al suo fianco

Dando uno sguardo alle anticipazioni riguardanti ciò che verrà trasmesso sino al 26 novembre, si scoprirà che Demir riuscirà ad essere operato grazie all'intervento di Mujigan.

Sarà lei a contattare il padre, il quale farà arrivare ad Adana un giovane chirurgo che effettuerà con successo l'operazione. Demir sarà quindi fuori pericolo. Zuleyha tirerà un sospiro di sollievo e comincerà a provare dei sensi di colpa verso il marito. Pertanto chiederà a Sabahattin di restituirle la lettera che aveva scritto per Yilmaz. Sarà un atto di riconoscenza della donna verso Demir, il quale si sarà sacrificato per salvare il piccolo Adnan. Zuleyha quindi, nel corso delle nuove puntate di Terra amara, deciderà di rimanere al fianco del marito. Anche Yilmaz sembrerà deciso a voltare pagina e comincerà a frequentare la dottoressa Mujigan. I due andranno a cena fuori e vedendoli insieme, Zuleyha non reagirà affatto bene.