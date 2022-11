La serie televisiva drammatica di origini turche Terra Amara ambientata negli anni '70 tra Istanbul e Adana è tornata su Canale 5, con tanti colpi di scena e verità nascoste, dopo la fine della telenovela Una vita. Nel corso della puntata che verrà trasmessa in prima visione il 3 dicembre a partire dalle ore 14:10 fino alle 14:45 circa, la dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) farà colpo sul protagonista Yilmaz Akkaya (Uğur Guneş), che dimostrerà di essere rimasto affascinato dalla sua personalità.

Il rivale Yaman (Murat Ünalmış) invece si dispererà in prigione. Infatti, Demir è stato arrestato per l'omicidio di Sait Ersoy (Alp Ozgur Yasin).

Trama Terra amara, episodio del 3 dicembre: Gaffur deciso a migliorare la sua posizione, Zuleyha vuole parlare con Sabahattin

Nell’episodio della fortunata soap opera prodotta da Tims&B Productions in Turchia e nata con il titolo Bir Zamanlar Çukurova che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset sabato 3 dicembre, a catturare l’attenzione sarà il capomastro Gaffur (Bülent Polat) a seguito dell’arresto improvviso del suo padrone Demir, con l’accusa di essere l’assassino di Sait, la spia di Fekeli (Kerem Alışık). In particolare il fratello della domestica Gulten (Kerem Alışık) approfitterà dell’assenza di Yaman, dato che intravedrà l’occasione giusta per migliorare la sua posizione.

Nel contempo anche Zuleyha approfitterà del fatto che suo marito Demir sia in prigione, credendo che sia il momento giusto per poter parlare con il dottor Sabahattin (Turgay Aydın) diventato ormai il suo confidente a tutti gli effetti, dopo aver rinunciato a fargli spedire una lettera che aveva scritto per l’ex fidanzato Yilmaz.

Hunkar sospetta che Zuleyha si nasconde a casa di Fekeli, Mujgan invitata a cena da Yilmaz e Fekeli

Successivamente Hunkar (Vahide Perçin) avrà un sospetto sulla nuora Zuleyha, quando non la vedrà nella tenuta Yaman: la perfida dark lady crederà che la fanciulla si nasconda a casa del suo primo amore Fekeli con il figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat).

Hunkar si sbaglierà di grosso, dato che suo nipote si troverà in ospedale con la febbre, accompagnato dalla madre.

A questo punto Yilmaz e Fekeli ospiteranno Mujgan a cena: a rimanere colpito dal carattere della dottoressa sarà Akkaya. Per terminare Demir non potrà che essere in preda allo sconforto totale, poiché non riuscirà a darsi pace per il fatto di trovarsi dietro le sbarre del carcere.