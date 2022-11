Arrivano le anticipazioni settimanale di Terra Amara riguardanti le puntate in onda su Canale 5 dal 28 novembre al 3 dicembre 2022.

In questi nuovi episodi, le cose si metteranno male per Demir Yaman, visto che finirà in carcere con l'accusa di aver ucciso Sait. La madre Hunkar cercherà di dimostrare l'innocenza del figlio mentre Yilmaz farà un altro sgarro alla famiglia Yaman, acquistando la villa di Sermin.

Terra amara, trame al 3 dicembre: Yilmaz compra la casa di Sermin

In Terra amara continuerà la lotta tra Demir e Yilmaz. Yaman vorrà farla pagare cara al figlioccio di Fekeli e ordinerà che vengano abbattute tutte le piante dell'aranceto del suo rivale.

Intanto Demir sarà disposto a prestare ancora del denaro alla cugina Sermin solo se lei accetterà di vendergli la sua casa.

Sermin però, all'insaputa di Demir, deciderà di venderla nientemeno che a Yilmaz. In questo modo Akkaya e Fekeli si insinueranno nella proprietà della famiglia Yaman. Resta da capire come e quando Demir lo scoprirà.

Demir arrestato per il delitto di Sait

Inoltre negli episodi in onda dal 28 novembre al 3 dicembre, Yilmaz acquisterà pure la più grande filanda della Turchia. Non tarderà ad arrivare l'ennesimo colpo di scena. Sait verrà trovato morto. Non appena la notizia giungerà alle orecchie di Fekeli, l'uomo sospetterà che dietro all'uccisione del tirapiedi ci sia Demir.

Pertanto non esiterà a precipitarsi alla tenuta della famiglia Yaman, affrontando Demir. Tra i due vi sarà un duro scontro, interrotto dall'arrivo dalla polizia, giunta alla Villa per arrestare proprio Demir. L'uomo sarà accusato dell'omicidio di Sait e verrà sottoposto a un interrogatorio.

Hunkar cerca un modo per far scarcerare Demir: spoiler Terra amara

Scorrendo le anticipazioni di Terra, amara, dopo l'interrogatorio, Demir verrà tradotto in carcere. Le accuse saranno pesanti e Hunkar cercherà di dimostrare l'innocenza del figlio. La donna non si darà per vinta e comincerà ad indagare per suo conto. Vorrà far uscire di prigione il figlio il prima possibile.

Ovviamente, Demir vivrà male questa sua detenzione e sembrerà non darsi pace.

Intanto Hunkar sarà preoccupata anche per Zuleyha. La madre di Demir avrà il timore che la nuora sia andata a casa di Fekeli ma di sbaglierà. Zuleyha avrà portato il piccolo Adnan in ospedale perché febbricitante. La dottoressa Mujigan, invece, verrà invitata a cena a casa di Fekeli e Yilmaz. Il vecchio boss noterà che Yilmaz sarà affascinato dalla dottoressa.