Si preannunciano abbastanza movimentate le prossime puntate della Serie TV Terra amara. Dalle anticipazioni si evince che Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) lascerà Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). La dottoressa, infatti, capirà che il cuore del suo fidanzato non ha smesso di battere per l’ex Züleyha Altun (Hilal Altınbilek).

Trame turche, Terra amara: Zuleyha scappa dalla tenuta Yaman, Yilmaz viene operato

Gli spoiler, su ciò che succederà nei nuovi episodi in onda su Canale 5, rivelano che Zuleyha sarà una furia contro il marito Demir. Infatti Zuleyha e Mujgan hanno avuto un incidente a causa del sabotaggio della vettura di Yilmaz, che è stato fatto proprio da uno scagnozzo di Demir.

Zuleyha preparerà subito i bagagli e si presenterà alla tenuta di Fekeli insieme al figlio Adnan, ma a causa della fuga dell'ex, Yilmaz rischierà la vita. Scoprendo la moglie a casa di Fekeli, Yaman darà il via a una sparatoria e ferirà gravemente Yilmaz sulla schiena.

Mujgan opererà il suo fidanzato con l’aiuto del dottor Sabahattin, mentre Demir Demir punirà la moglie: non solo le sottrarrà l’automobile che le ha regalato, ma nasconderà Adnan in un posto segreto. Per fortuna a rassicurare Zuleyha sul figlio sarà la suocera, dicendole che è vivo.

Gulten smette di lavorare per gli Yaman dopo aver aiutato Altun, Mujgan scrive una lettera d’addio ad Akkaya

Successivamente Gulten deciderà di aiutare Altun, anche per farsi perdonare del fatto di non aver spedito le sue lettere a Yilmaz quando si trovava in carcere.

La domestica non perderà tempo e porterà Zuleyha nel nascondiglio di Adnan, ma purtroppo Demir scoprirò tutto e impedirà nuovamente alla moglie di ricongiungersi con il figlio. Altun non avrà altra scelta oltre a quella di piegarsi al ricatto del marito, invece la sorella di Gaffur, dopo aver dato le dimissioni alla famiglia Yaman, lavorerà a casa di Sermin.

Nel contempo Yilmaz, a seguito dell’intervento, sognerà di trovarsi in un giardino verde insieme a Zuleyha, Mujgan, non appena il fidanzato pronuncerà più volte il nome della sua ex, non farà fatica a capire che non ha smesso di amarla. La dottoressa, pur avendo fatto di tutto per portare avanti la sua storia d'amore, anche contro il volere dei suoi genitori, gli scriverà una lettera d’addio.

La dottoressa se ne andrà via da Cukurova senza avvisare l’ospedale. A mettere le mani nella missiva della dottoressa sarà la domestica Nazire, che la troverà sotto il cuscino di Yilmaz insieme all’anello di fidanzamento con cui lo stesso le ha chiesto la mano. Quest’ultimo verrà a conoscenza che Mujgan ha messo la parola fine alla loro relazione.