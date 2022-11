Interessanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara, in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano che Yilmaz Akkaya e Ali Fekeli crederanno che il drammatico incidente occorso a Zuleyha Altun e Mujgan Hekimoglu sia opera di Demir Yaman.

Terra Amara, anticipazioni: Demir chiede ai suoi tirapiedi di sabotare l'auto del rivale

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le prossime puntate italiane trasmesse a breve in prima visione tv rivelano che Fekeli e il figlioccio faranno una scoperta a dir poco sconvolgente.

Tutto inizierà nel momento in cui Yilmaz e il suo padrino riusciranno a siglare un prestigioso affare per il commercio di arance fuori dalla Turchia. Un fatto, che arriverà alle orecchie di Demir, che si sentirà nuovamente spadroneggiato dal rivale quando capirà che gli ha sottratto l'affare. Per questo motivo, il figlio di Hunkar perderà il lume della ragione e in preda all'ira chiederà ai suoi tirapiedi di sabotare la macchina di Akkaya con l'intenzione di sbarazzarsi di lui. Ma il piano del giovane Yaman non andrà per il verso sperato quando Yilmaz sarà costretto a prestare la sua auto a Mujgan, rimasta a piedi a causa di un guasto improvviso. Sarà in questo frangente che accadrà la tragedia.

Mujgan e Zuleyha rimangono coinvolte in un terribile incidente

Nelle puntate turche di Terra Amara, Mujgan e Zuleyha rimarranno coinvolte in un terribile incidente automobilistico. Fortunatamente entrambe potranno contare sull'aiuto provvidenziale di Yilmaz, che le salverà da morte certa. In seguito, le due donne verranno portate in clinica, dove le loro condizioni di salute non desteranno la preoccupazione dei medici.

L'Altun e la dottoressa Hekimoglu, infatti, riporteranno solamente alcune ecchimosi in tutto il corpo, sebbene debbano restare 24 ore sotto sorveglianza in una stanza d'ospedale. Una stretta convivenza che infastidirà non poco Demir, tanto che le due donne si faranno dimettere prima del previsto per limitare l'imbarazzo.

Fekeli e Yilmaz sospettano del giovane Yaman

Ma la storia non finirà qui: Fekeli si recherà a confronto con Hunkar, dove scoprirà che il suo figlioccio non si era accorto del problema ai freni della macchina nonostante fosse un ex meccanico. Proprio per questo motivo, Ali chiederà alcuni suoi uomini di controllare la vettura, tanto da scoprire che era stata sabotata da qualcuno. Ali e Yilmaz, a questo punto, inizieranno a sospettare che sia stato Demir, sebbene debbano aspettare ancora molto tempo prima di accusarlo apertamente della faccenda. Insomma, l'astio tra il giovane Yaman e Akkaya tornerà ad essere subito protagonista delle puntate della soap opera, trasmesse da lunedì 14 novembre su Canale 5.