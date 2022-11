La soap opera di origini turche Terra Amara è sempre in grado di stupire il suo pubblico. Nel corso della puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 10 dicembre 2022, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) farà arrabbiare Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) dopo aver trovato il reale assassino dello scagnozzo Sait Ersoy (Alp Özgür Yaşin) consegnandolo alla polizia. L’ex fidanzato di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) non accetterà per nessuna ragione il fatto che il suo padrino abbia favorito la scarcerazione di Demir Yaman (Murat Ünalmış) con il suo improvviso gesto.

Il protagonista dello sceneggiato rimprovererà il suo alleato, dicendosi convinto che il loro nemico, indipendentemente dal fatto che sia coinvolto o meno nell'omicidio, avrebbe dovuto marcire in prigione per tutte le cattive azioni di cui si è reso protagonista in passato e nei loro confronti.

Anticipazioni Terra amara, episodio del 10 dicembre: Gaffur approfitta dell’assenza di Yaman dalla tenuta

Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nel settantasettesimo episodio della serie televisiva turca, in programmazione sabato 10 dicembre a partire dalle ore 16 circa subito dopo Verissimo, raccontano che il capomastro Gaffur (Bülent Polat) cercherà di trarne profitto dell’assenza, per il momento temporanea, del suo padrone Demir.

Demir e la moglie lasceranno la tenuta insieme al piccolo Adnan e la bambinaia Nimet. Ha deciso di lasciare la villa dopo essersi scagliato contro la madre Hunkar (Vahide Perçin): L'ha accusato di aver sospettato che fosse lui l’assassino di Sait.

Yilmaz su tutte le furie con Fekeli per aver fatto scagionare Demir

Mentre il capomastro Gaffur cercherà di trarne dei vantaggi a seguito della scarcerazione di Yaman, ci sarà una discussione accesa anche tra Yilmaz e il suo fedele padrino Fekeli.

Quest’ultimo scatenerà la furia del figlioccio per aver consentito al loro nemico Demir di tornare in libertà, assicurando il vero colpevole alle forze dell’ordine.

Akkaya sarà furioso, perché secondo lui il marito di Zuleyha non sarebbe dovuto uscire affatto dal carcere, soprattutto per aver incastrato Fekeli in passato con l’accusa di aver ucciso suo padre Adnan.

Inoltre Yilmaz ricorderà al suo alleato che il loro acerrimo nemico è una persona crudele anche per aver cercato diverse volte di porre fine alla sua esistenza, per impedirgli di avere un nuovo incontro con la sua ex Altun.