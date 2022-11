Arrivano le nuove anticipazioni di Terra Amara che hanno per protagonista Zuleyha, vittima della cattiveria di Behice e della gelosia di Mujgan. Nei prossimi episodi la sua vita sarà appesa a un filo, dopo che Mujgan verrà a sapere la verità sulla reale paternità del piccolo Adnan. La sua gelosia sarà tale da farle perdere completamente il controllo e pianificare l'uccisione della rivale in amore. Nei prossimi episodi Zuleyha verrà rinchiusa in un ospedale psichiatrico, ma sarà solo l'inizio della suo incubo. Tutto inizierà nel momento in cui Yilmaz capirà di non poter vivere il suo amore e partirà per Istanbul con Müjgan, Behice e il piccolo Kerem.

Il destino sta per cambiare per sempre anche la sua vita.

Zuleyha avvelenata in carcere: Terra Amara nuove anticipazioni

Nelle prossime puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5, Züleyha sarà in prigione, disperata per il fatto di non sapere dove siano i suoi figli, che ha preso Demir. Intanto Behice se la prenderà con Yilmaz, vessando nello stesso tempo Mujgan.

Behice non avrà remore nel dire alla nipote che non potrà mai avere l'amore di Yilmaz e che vivrà per sempre nell'illusione. Queste parole non faranno altro che far precipitare Mujgan in una spirale di odio e sofferenza.

Come svelano le anticipazioni, Zuleyha inizierà a stare molto male nella sua cella e i medici saranno certi che si è trattato di un avvelenamento.

La giovane verrà portata immediatamente in ospedale.

Demir e Yilmaz disperati per Zuleyha: Terra Amara nuove anticipazioni

Dopo aver visitato Zuleyha, Sabahattin confermerà la diagnosi di avvelenamento e sarà davvero preoccupato per le condizioni in cui versa. Subito Hatip informerà Yilmaz di quanto accaduto, dicendogli che la sua amata potrebbe non superare la notte.

Anche Demir verrà a sapere che cosa è successo a Zuleyha e, dopo essere entrato nella sua stanza, le prometterà che farà di tutto per salvarla, in alternativa anche lui morirà insieme a lei.

La situazione sembrerà rientrare, ma ecco che Behice avrà intenzione di portare a termine la vendetta di Mujgan.

Behice sta per uccidere Zuleyha: Terra Amara nuove anticipazioni

Come raccontano le anticipazioni di Terra Amara, Behice si vestirà da infermiera e si intrufolerà nella stanza di Zuleyha con una siringa contenente un misterioso liquido, pronta a iniettarlo nel suo braccio.

Per fortuna la giovane si sveglierà in tempo allertando i medici con un urlo disperato. Behice fuggirà, ma il destino ha in serbo ancora qualcosa di tremendo.

Dal momento che l'ultima persona vista nella stanza di Zuleyha è Demir, i sospetti cadranno inevitabilmente su di lui, che verrà accusato di aver tentato di uccidere la moglie.