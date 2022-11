Tanti colpi di scena avverranno nel corso delle puntate di Terra Amara, trasmesse dal 28 novembre al 3 dicembre su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Yilmaz Akkaya diventerà il nuovo proprietario della casa di Sermin Yaman. Zuleyha Altun, invece, chiederà a Hunkar di espellere Gulten Taskin dalla villa.

Terra amara: anticipazioni prossime puntate

Le anticipazioni di Terra amara sulle prossime puntate italiane rivelano che Zuleyha scoprirà che Yilmaz e Mujgan hanno una relazione dopo averli visti insieme al circolo. A tal proposito, Gulten si recherà di nascosto a trovare Akkaya dopo aver scoperto che si trovava con la pediatra.

La sorella di Gaffur ci rimarrà molto male quando apprenderà che l'ex meccanico non ricambia i suoi sentimenti.

Sermin, invece, apparirà molto imbarazzata dalle voci messe in giro sulla fine delle sue nozze. Per questo motivo, la donna pregherà Sabahattin di tornare a casa, senza ottenere risultati. Musa informerà Sait di dover far un lavoro urgente per Demir. L'uomo, infatti, dovrà tagliare tutte le piante presenti nell'aranceto di Yilmaz. Ma ecco, che Sait racconterà tutto all'ex meccanico, che si precipiterà nei campi per mettere in fuga i delinquenti assoldati dal rivale. Così, quest'ultimo scoprirà che il suo complice sta facendo il doppio gioco.

Yilmaz si aggiudica l'abitazione di Sermin

Nelle prossime puntate di Terra amara, Sermin cercherà un modo per pagare tutti i suoi debiti, se la proposta di Demir di acquistare la sua casa non la soddisfacesse. Un affare che giungerà alle orecchie di Yilmaz, il quale offrirà il doppio per l'acquisto dell'abitazione.

Intanto, Gaffur si metterà alla ricerca di Ali Riza su richiesta di Hunkar.

Fekeli piangerà disperato sulla lapide della consorte e dei figli insieme a Yilmaz. Proprio quest'ultimo si aggiudicherà l'abitazione di Sermin, dove prenderà alloggio insieme al padrino. Inoltre, l'ex meccanico inaugurerà insieme al signor Alaattin la più grande filandra della Turchia. A tal proposito, Mujgan e Zuleyha appariranno gelose di Akkaya durante la cena inaugurale.

Zuleyha pretende che Hunkar cacci Gulten dalla villa

Più tardi, Zuleyha prenderà che Hunkar cacci Gulten dalla villa mentre Sait verrà trovato esanime. Ed ecco, che Demir verrà arrestato dopo essere stato interrogato in concorso per omicidio. Fekeli, a questo punto, si precipiterà alla tenuta Yaman. Qui, Hunkar non si darà pace per la detenzione in carcere del figlio. Per questo motivo, la matriarca cercherà un modo per farlo uscire, sebbene prima voglia sapere se è davvero innocente.

Infine, Gaffur crederà di migliorare la sua posizione lavorativa, approfittandosi dell'assenza di Demir.