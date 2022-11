Continuano i giorni complicati all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7 per Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli. I due gieffini, ieri, mercoledì 23 novembre 2022, hanno avuto una discussione nel corso della serata. Quanto accaduto sta proseguendo nel turbare la venezuelana e l'hair stylist. Oggi la questione non sembrerebbe essere risolta e non avendo avuto la possibilità o la volontà di chiarirsi, questa mattina non si sono alzati con il buonumore e, anzi, al contrario hanno voluto sfogarsi con alcuni compagni d'avventura del Reality Show targato Mediaset.

Oriana si sfoga con Sarah Altobello

Nel corso della serata, ieri, Oriana Marzoli aveva parlato con Sarah Altobello e Charlie Gnocchi. La pugliese aveva ascoltato le parole della venezuelana e le aveva offerto dei consigli consolando l'influencer. La 34enne ha espresso il proprio pensiero convinta che Antonino Spinalbese non si senta pienamente compreso dalla sudamericana e vorrebbe vederla maggiormente dalla sua parte. Sarah Altobello ha così tentato di invitare Oriana a mostrare un altro lato del proprio carattere all'ex di Belen Rodriguez. La pugliese ha consigliato alla showgirl di essere più comprensiva verso l'imprenditore e non andargli contro.

Anche oggi, in zona beauty le due gieffine hanno dialogato.

La venezuelana ha voluto riprendere l'argomento sottolineando alla compagna d'avventura che non era sua intenzione discutere e si è definita dispiaciuta per quanto successo con l'hair stylist. Oriana ha ribadito di aver provato in tutte le maniere a chiedere scusa a Spinalbese per risolvere questa spiacevole situazione. Sarah Altobello ha affermato che Antonino sta reagendo in tal modo, mostrandosi distaccato e freddo non perché non è interessato alla sudamericana.

Al contrario, secondo la 34enne, l'ex di Belen tiene particolarmente a Marzoli e ci è rimasto male per come ha affrontato questo momento complicato, dicendo: "Non ti sei espressa come avrebbe voluto lui".

Antonino parla con chef Salatino

In seguito è stato il turno di Antonino Spinalbese. L'imprenditore, nel giardino della casa più spiata d'Italia ha ripreso l'argomento riguardante il suo rapporto con Oriana Marzoli con chef Salatino e, anche lui, si è definito dispiaciuto per quanto successo.

Luca ha affermato di aver dialogato con la venezuelana e ha raccontato di averle detto che se una persona ha delle paure, queste non vanno ostacolate ma, al contrario, protette, provando di farle comprendere che, pur non riuscendosi ad immedesimare pienamente nella situazione dell'hair stylist, sicuramente avrebbe dovuto dimostrare maggiore empatia riguardo alle preoccupazioni di Antonino. L'ex di Belen Rodriguez è apparso di poche parole ed ha adetto di essere d'accordo con Luca e con il suo ragionamento.