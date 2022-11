Innumerevoli avvenimenti accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara, in programma dal 28 novembre al 3 dicembre su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Hunkar Yaman vorrà che Gaffur Taskin si prenda la colpa della morte di Sait per scagionare Demir.

Terra amara, anticipazioni: Demir viene arrestato

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le prossime puntate italiane rivelano che Demir verrà arrestato con l'accusa di aver posto fine alla vita di Sait. Hunkar, a questo punto, cercherà una soluzione per aiutare suo figlio ad uscire di prigione, sebbene compia alcune indagini per accertarsi se è davvero innocente.

Un'indagine che porterà la donna a scoprire un'altra verità. Nel contempo, la detenzione del giovane Yaman farà il giro di tutto il paese. Una notizia, che porterà Yilmaz ad avere alcuni ricordi sulla sua esperienza passata in carcere.

Gaffur, invece, vorrà assumere un posto di maggiore prestigioso all'interno della tenuta, approfittandosi dell'allontanamento di Demir. Anche Zuleyha beneficerà di tale cosa per andare da Sabahattin. Purtroppo la strana sparizione del dottor Arcan porterà la protagonista a vedere qualcosa che le spaccherà il cuore.

Zuleyha si reca in ospedale per suo figlio

Nelle prossime puntate di Terra amara, Hunkar crederà che sua nuora abbia trovato riparo a casa di Fekeli.

In realtà, Zuleyha deciderà di recarsi in ospedale a causa di un malessere di suo figlio. In questo frangente, la protagonista confiderà alla suocera di aver paura di lei e di sentirsi come in gabbia alla tenuta, sebbene non abbia intenzione di scappare in quanto Demir ha dimostrato di tenerci ad Adnan.

Fekeli, nel contempo, confiderà alla matriarca come sono andati i fatti circa l'omicidio del signor Adnan e di aver provato per lei molto amore molti anni prima.

In seguito, la signora Yaman si recherà in commissariato per chiedere al nuovo procuratore di scarcerare suo figlio. Ma l'uomo di legge non vorrà sentir ragioni, tanto da negare la richiesta. Per questo motivo, Hunkar organizzerà un diabolico piano per aiutare Demir.

Hunkar chiede a Gaffur di prendersi la colpa dell'omicidio di Sait

Nel frattempo, Yilmaz e il padrino inviteranno Mujgan a cena. In questo frangente, il protagonista dimostrerà di avere una certa simpatia per la dottoressa, che sarà notata da Fekeli. Demir, invece, soffrirà per la sua detenzione, apparendo sempre più tormentato. Hunkar, a questo punto, chiederà a Gaffur di prendersi la colpa dell'omicidio di Sait in cambio di un vasto terreno per lui e Saniye. Alla fine, quest'ultima consiglierà al marito di accettare subito la proposta nonostante debba stare due anni di prigione.