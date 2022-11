Proseguono le anticipazioni di Terra Amara e nelle puntate della soap turca che andranno in onda dal 5 al 10 dicembre saranno tanti i colpi di scena a cui potranno assistere i telespettatori. Fekeli riuscirà finalmente a svelare a Hunkar la verità sulla morte del marito avvenuta venti anni prima e le confesserà di averla amata fin da quando erano giovani. Demir, proprio grazie alle indagini di Fekeli, uscirà dal carcere, ma avrà una discussione con la madre, tanto accesa da decidere di abbandonare la villa con la sua famiglia a seguito.

Zuleyha affronta la suocera Hunkar

Le anticipazioni delle puntate di Terra amara che andranno in onda da lunedì 5 a sabato 10 dicembre prendono il via dalla scelta di Zuleyha di uscire dalla villa, in assenza del marito, per andare a confidarsi con il medico Sabahattin. Ciò creerà una serie di malintesi: Hunkar rientrerà in casa e non trovando la nuora, penserà che sia andata a casa di Fekeli per scappare. In realtà la donna sarà in ospedale perché il piccolo Adnan ha la febbre. Zuleyha affronterà la suocera confessandole che si sente prigioniera, ma che non ha intenzione di lasciare la villa perché è riconoscente a Demir che ha salvato la vita al figlio, dimostrando di volergli bene.

Fekeli avrà l'opportunità di raccontare a Hunkar i fatti relativi alla morte del marito e le confesserà di essere da sempre innamorata di lei.

Nel frattempo Hunkar elaborerà un piano per far uscire di carcere il figlio, promettendo a Gaffur un terreno in cambio della sua confessione di colpevolezza dell'omicidio di cui è accusato Demir. Seppure con timore, visto che dovrà stare in carcere due anni, Gaffur accetterà la proposta della padrona spinto dalla moglie Saniye, ma le cose non andranno come previsto.

Demir ottiene la libertà grazie a Fekeli

Demir, da sempre contrario al piano della madre, verrà liberato in seguito alla scoperta da parte di Fekeli che è stato il cugino a uccidere il suo scagnozzo Sait. Rientrato a casa, Demir avrà un forte scontro con la madre e litigherà con lei sia per il piano ideato, che per il rapporto che ha con Fekeli.

Demir e Zuleyha andranno via dalla villa, e con sé porteranno il figlio Adnan e la bambinaia di quest'ultimo: momentaneamente si sistemeranno in albergo.

Nel frattempo anche Yilmaz avrà una brutta discussione con Fekeli: lo accuserà di aver concesso la libertà al suo "nemico" grazie alla sua scoperta. Yilmaz sosterrà che, per la sua crudeltà, Demir dovrebbe stare in carcere anche se innocente, ma Fekeli non sarà dello stesso avviso, visto che lui stesso ha provato sulla sua pelle cosa significa stare in carcere da innocente.