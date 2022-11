L'amicizia tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich sta vivendo un momento di difficoltà. Nella 19^ puntata del Grande Fratello Vip 7, le due concorrenti sono finite al centro delle polemiche per i commenti sgradevoli sull'aspetto fisico di Micol Incorvaia. Il giorno seguente Patrizia ha accusato il colpo e ha cercato conforto in Wilma, ma quest'ultima si è rifiutata di parlarle.

Wilma non vuole parlare con Rossetti, lei sbotta

Nella puntata di lunedì 28 novembre, Alfonso Signorini ha mandato in onda le clip che incastrano le due concorrenti. Nel dettaglio, Patrizia ha sparato a zero sulla coinquilina: "Fossi un uomo, è l'ultima persona che guarderei".

"Ovviamente, Micol ha ammesso di esserci rimasta male, tanto che pensava che Wilma Goich fosse una sua amica. Il giorno seguente la puntata, Rossetti voleva commentare quanto accaduto con la sua amica Wilma ma quest'ultima si è rifiutata di rivolgerle parola: "Non ho voglia di parlarne. Non è giornata". Di fronte alla risposta della coinquilina, Patrizia ha replicato stizzita: "Ieri sera non aveva serata, io mi sono sforzata, dai eh". A quel punto, la 63enne ha abbandonato la conversazione ed è scoppiata in lacrime. Edoardo Donnamaria ha cercato di sollevare il morale della coinquilina che a sua volta si è detta delusa per l'atteggiamento di Goich: "Bel sostegno da parte delle amiche, complimenti".

A detta di Rossetti, i commenti sgradevoli su Micol sono stati pronunciati da tutte e due. Dunque, non ha senso che ora la cantante stia facendo la vittima: "Lei soffre di solitudine, io invece sono felicissima".

MA IL METAVERSO ESISTE



LEI CHE FA IL VERSO A WILMA MA COSA STO GUARDANDO@ #incorvassi #GFvip pic.twitter.com/lDk8Wql24Q — l’ha detto? l’ha detto! 🔑 (@cosimoaiutacitu) November 29, 2022

Clizia Incorvaia interviene in difesa della sorella

Sui social, la sorella di Micol Incorvaia è intervenuta per difenderla.

In occasione della 19^ puntata, l'influencer siciliana e compagna di Paolo Ciavarro è arrivata nella casa per avere un confronto con Wilma e Patrizia. Clizia ha spiegato che le parole pronunciate da entrambe sono state di pessimo gusto. Inoltre, la diretta interessata ha sottolineato che ci sono state anche altre frasi che non ha gradito ma ha preferito non peggiorare la situazione del duo Goich-Rossetti.

La sorella di Micol ha cercato di far capire a Patrizia e Wilma che sono due donne che hanno fatto la storia della tv: "Perché questa cattiveria gratuita? Io penso che voi siate migliori di queste".

Dopo le parole di Clizia Incorvaia, Patrizia Rossetti ha chiesto scusa a Micol. La 63enne ha compreso di avere sbagliato, anche se ha ammesso che tra lei e Micol non c'è mai stato feeling all'interno del Reality Show. Al momento delle nomination, Patrizia è finita in un televoto eliminatorio a causa dei commenti su Micol.