Da alcuni giorni sono tornati in onda gli appuntamenti su Canale 5 con Terra Amara. La soap turca, che ha riscosso molto successo durante i mesi estivi, non smetterà di sorprendere i telespettatori con i suoi colpi di scena. Durante le puntate che andranno in onda dal 21 al 26 novembre, Demir rischierà la vita a causa di un incidente. Zuleyha, che nel frattempo stava progettando di scappare insieme al suo amato Yilmaz, si farà indietro, in quanto si sentirà in colpa per quando accaduto al marito. Yilmaz farà la conoscenza della dottoressa Mujgan, con la quale intraprenderà una relazione.

Spoiler Terra Amara al 26 novembre: Demir vuole che Yilmaz se ne vada da Cukurova

Husamettin morirà in carcere e non avrà modo di parlare con Hunkar riguardo alla verità sulla morte del marito. Fekeli suggerirà d Yilmaz di ignorare le ultime malefatte di Demir. L'atteggiamento di padrino e figlioccio manderà fuori di testa Yaman. Fekeli scoprirà che Husamettin, dopo aver testimoniato contro di lui per l'omicidio di Adnan Yaman, è andato a vivere in una grande casa. Secondo il padrino di Yilmaz, l'uomo potrebbe essere stato corrotto proprio con la casa.

Demir desidererà che Yilmaz lasci il paese e allo stesso tempo cercherà di impedire a Hunkar di frequentare Fekeli. Demir affiderà a Sait il compito di cercare Ali Riza Citci, l'unico testimone dell'omicidio di Adnan rimasto in vita.

Gli Yaman organizzeranno una cena dove presenzierà la dottoressa Mujgan, di cui Zuleyha inizierà a essere gelosa.

Anticipazioni Terra Amara dal 21 al 26 novembre: Zuleyha in crisi

Zuleyha sarà intenzionata a scappare con Yilmaz e gli scriverà una lettera dove confesserà tutta la verità sul perché ha sposato Demir. La donna consegnerà la lettera nelle mani di Sabahattin, affinché la recapiti al suo amato.

Nel frattempo, per salvare la vita del piccolo Adnan, Demir Yaman avrà un terribile incidente e sarà in fin di vita. Yaman subirà una grave operazione e, presa dai sensi di colpa, Zuleyha si farà riconsegnare da Sabahattin la lettera che aveva scritto a Yilmaz.

Quest'ultimo inizierà a interessarsi alla dottoressa Mujgan. Prima di intraprendere una relazione seria, il vero padre di Adnan avrà un confronto con Zuleyha, che sancirà la fine della loro relazione.

Demir e la moglie litigheranno perché lui capterà la gelosia di Zuleyha nei confronti della nuova fidanzata di Yilmaz. Il figlioccio di Fekeli rivelerà a Gulten di vederla come una sorella. Da tempo innamorata di Akkaya, rimarrà molto delusa dalle sue parole.