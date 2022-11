L'appuntamento con la soap opera di origini turche Terra Amara sta già regalando grandi soddisfazioni alla rete ammiraglia Mediaset, nonostante il fresco ritorno. Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo mercoledì 23 novembre 2022, il malvagio Demir Yaman avrà un grave incidente, poiché sacrificherà la sua vita per salvare il piccolo Adnan che ovviamente continuerà a considerare suo figlio.

Anticipazioni Terra amara, episodio del 23 novembre: Demir mette in salvo il piccolo Adnan

Gli spoiler della sessantacinquesima puntata dell’amata serie televisiva che gli spettatori italiani avranno modo di vedere il 23 novembre dalle ore 14:10 circa prima del dating show Uomini e Donne, raccontano che accadrà qualcosa di drammatico quando Zuleyha (Hilal Altınbilek) dirà al dottore Sabahattin (Turgay Aydın) di far avere a Yilmaz (Uğur Güneş) la lettera in cui gli svela di essere il padre biologico di Adnan, e di aver sposato Demir perché è stata costretta a farlo.

Nello specifico l’accaduto riguarderà quest’ultimo, che si troverà a lottare tra la vita e la morte. Tutto comincerà nell’istante in cui l’automobile di Yaman avrà un improvviso guasto, mentre lui e la moglie saranno diretti verso una meta lontana da Cukurova: Zuleyha e il marito non avranno altra scelta oltre a quella di scendere in fretta dalla vettura per fare dei controlli.

A complicare la situazione, facendo correre un grosso pericolo alla coppia sarà la caduta di grossi detriti da una montagna: per fortuna Demir con il suo provvidenziale intervento riuscirà a mettere in salvo il piccolo Adnan ma rimarrà gravemente ferito.

Yaman finisce in ospedale, Fekeli si serve della complicità di un imprenditore egiziano

A questo punto Zuleyha avviserà subito i soccorsi, dopodiché quando tornerà alla tenuta Yaman darà la terribile notizia a Hünkar (Vahide Perçin). Quest’ultima e la nuora non appena si recheranno in ospedale, apprenderanno che Demir per sopravvivere deve sottoporsi a un intervento urgente: la nuova dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova) per colmare l’assenza di un chirurgo, ne farà arrivare uno giovane, dopo essersi messa in contatto con suo padre.

Le nuove circostanze non faranno che mettere in crisi le convinzioni di Zuleyha, dato che si vedrà costretta a fare un passo indietro.

Nel contempo Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) continuerà a fidarsi dell’importante socio del suo figlioccio Akkaya, dato che nonostante il fallimento dell’affare di ben cento tonnellate di cotone attuerà un piano, servendosi però della complicità di un imprenditore egiziano.