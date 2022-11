Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Hünkar accetterà la proposta di matrimonio di Fekeli e sarà un bel anello a sancire la loro unione. Fekeli annuncerà alla sua famiglia la novità, che non sarà lieta per tutti, infatti Behice progetterà un piano per far sì che il matrimonio tra i due salti. Intanto Hünkar farà una scoperta sconvolgente su Behice: verrà a sapere che in passato ha ucciso i suoi due primi mariti.

Il passato misterioso di Behice

Fekeli e Hünkar si incontreranno nuovamente nel gazebo e avranno modo di parlare della loro storia d'amore.

Fekeli non vorrà più passare un minuto della sua vita senza di lei, anzi vorrebbe fare un passo in avanti nella loro relazione. Hünkar, invece, sarà più sfiduciata, ma Fekeli la incoraggerà: hanno già sofferto abbastanza, ora è arrivato il momento di stare insieme e in serenità.

Fekeli avrà le idee abbastanza chiare: estrarrà dalla tasca un anello di fidanzamento e per l'ennesima volta Fekeli chiederà a Hünkar di diventare sua moglie. La donna guarderà l'anello e, dopo averci pensato per pochi secondi, dirà a Fekeli "sì".

La famiglia di Fekeli contro Hünkar

La mattina successiva a casa di Fekeli, durante la colazione, l'uomo annuncerà a tutti che presto convolerà a nozze con Hünkar. La notizia non verrà ben accolta da tutti, per esempio Yilmaz gli dirà che anche se sposerà Hünkar, la sua guerra con Demir non finirà, almeno finché non riuscirà ad avere con sé il piccolo Adnan.

Behice gli farà le congratulazioni e lascerà la tavola, ma non sarà per niente contenta della cosa: temerà che, una volta sposati, Fekeli e Hünkar possano cacciarla via dal ranch, quindi dovrà trovare al più presto un modo per impedire il matrimonio.

Hünkar riceve una telefonata misteriosa

Hünkar scriverà una lettera a Demir, in cui gli annuncerà il suo matrimonio con Fekeli.

La donna vorrà dal figlio solo della comprensione, la stessa che lui ha avuto per suo padre. Mentre redigerà la lettera, Saniye busserà alla sua porta: vorrà parlarle di Fadik.

Dopo l'incontro con la dipendente, Hünkar riceverà una telefonata alquanto misteriosa. Chi ci sarà dall'altro capo del telefono? Il detective che ha assunto da un paio di settimane per indagare sul conto di Behice.

La scoperta scioccante su Behice

Il detective le dirà che ha tardato a darle delle notizie, in quanto ha dovuto accedere a dei dati riservati che hanno richiesto più tempo del previsto. A ogni modo, il responso del detective sarà abbastanza preoccupante: Behice è molto pericolosa, una vera criminale.

Il detective fornirà a Hünkar dei documenti, che provano che Behice ha ucciso i suoi primi due mariti. Così, per cercare di controllarla meglio, Hünkar la convocherà per avere un faccia a faccia.