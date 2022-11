Durante la puntata di Terra Amara che andrà in onda martedì 29 novembre su Canale 5, Yilmaz apprenderà che l'offerta economica di Demir non ha soddisfatto le aspettative di sua cugina Sermin e le farà una proposta per acquistare la sua casa e i suoi terreni attorno alla villa Yaman.

Demir scoprirà il doppio gioco di Sait, che in realtà fa riferimento soltanto a Fekeli. Gaffur cercherà Ali Riza Citci per conto della matrona di Cukurova.

Intanto Zuleyha sarà sempre più gelosa al pensiero che Yilmaz possa avvicinarsi a un'altra donna, in particolare la dottoressa Mujgan.

Sermin non accetta la proposta di Demir

Sermin cercherà un modo per estinguere i suoi debiti e continuare a pagare gli studi di sua figlia in Francia. La soluzione sembrerà essere dietro l'angolo, in quanto suo cugino Demir le offrirà una somma di denaro per l'acquisto della casa che la donna condivide insieme al marito Sabahattin che l'ha recentemente lasciata.

Tuttavia, la proposta di Yaman sembrerà essere molto bassa e non soddisferà le aspettative della nipote di Hunkar che si vedrà costretta a rifiutare.

Yilmaz offre il doppio dei soldi a Sermin per la casa

Ad approfittare di questa situazione vi sarà Yilmaz, che apprenderà dal dottore che sua moglie sta vivendo una difficile situazione economica e sta vendendo la casa e i suoi terreni per coprire i debiti.

Infatti, il giovane Akkaya avanzerà una contro-proposta a quella di Demir, offrendo il doppio dei suoi soldi per l'acquisto dell'immobile di Sermin. Una proposta appetibile per la donna che valuterà di venderla al nemico di suo cugino, pur sapendo che gli Yaman si infurieranno.

Nel frattempo il figlioccio di Fekeli continuerà a frequentare la dottoressa Mujgan, deciso a lasciarsi alle spalle la sua relazione con Zuleyha.

Quest'ultima non nasconderà la propria gelosia evidente nel vedere l'uomo che ama in compagnia di un'altra donna.

Yaman scopre che Sait fa il doppio gioco: puntata di Terra Amara del 29/11

Successivamente la matrona di Cukurova Hunkar ordinerà al capomastro Gaffur di recarsi a Maras per rintracciare Ali Riza Citci. Le cose non andranno come sperate per la signora Yaman che chiederà al marito di Saniye di cercare l'uomo anche nelle zone limitrofe.

Infine Demir scoprirà il doppio gioco di Sait che in realtà fa riferimento al suo nemico Fekeli e ha aiutato Yilmaz a cacciare i malviventi ingaggiati dalla famiglia Yaman.