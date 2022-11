Un colpo di scena dietro l'altro caratterizzerà le puntate della 2^ stagione della soap Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Zuleyha minaccerà di darsi fuoco, ma verrà fermata in tempo da Fekeli. La ragazza verrà ospitata dal padrino da Yilmaz, ma alla fine riuscirà a scappare e sparerà al marito.

Zuleyha torna alla tenuta, ma viene cacciata via dal marito

Saranno puntate al cardiopalma quelle che andranno in onda in Italia nei prossimi mesi. Dopo essere stata colpita alla testa e lasciata priva di sensi in un bosco dal marito, Zuleyha tornerà sana e salva alla tenuta Yaman.

Il figlio di Hunkar, però, non riuscirà a perdonare la moglie [VIDEO]e così la caccerà via, sbattendola fuori dal cancello della sua villa. L'imprenditore allontanerà la moglie dai suoi figli e la lascerà disperata per strada. Sarà così che la mamma di Adnan e Leyla si incamminerà verso il villaggio e, dopo aver perso i sensi, verrà accolta nelle capanne dai braccianti. Demir, però, scoprirà che i suoi dipendenti stanno proteggendo la moglie e vieterà loro di prendersi cura di lei. Zuleyha lascerà il villaggio e arriverà ad Adana.

Zuleyha minaccia di darsi fuoco, ma Fekeli la ferma e la porta a casa sua

Arrivata al centro del paese, l'ex fidanzata di Yilmaz si cospargerà il corpo di benzina e minaccerà di darsi fuoco.

Lontana dai suoi figli, l'ex sarta non riuscirà a vivere e si dirà disposta a farla finita. Per fortuna, però, arriverà Fekeli che, vedendola in condizioni disperate, la porterà a casa sua e la affiderà alle cure di Nazire. La nuora di Hunkar vivrà per un po' di tempo alla tenuta di Ali Rahmet, ma ad un certo punto torneranno anche Mujgan e Yilmaz.

La dottoressa, infatti, verrà ritrovata dal marito, dopo essere fuggita con suo figlio, e tornerà a casa del suocero.

Zuleyha ruba una pistola dalla tenuta di Ali Rahmet e spara contro Demir

La moglie di Demir, sentendo i discorsi al veleno tra Mujgan e Yilmaz, e sentendosi di troppo nelle tenuta di Fekeli, penserà di scappare via, ma prima ruberà un'arma da fuoco con l'intenzione di farsi vendetta da sola.

La donna andrà alla tenuta Yaman e punterà l'arma da fuoco contro al marito. Devastata da tutto quello che le è successo, premerà il dito sul grilletto e sparerà al papà di sua figlia. Sarà così che l'ex sarta finirà in prigione e Demir in ospedale in gravissime condizioni. Intanto Yilmaz prometterà di non lasciare Zuleyha da sola e di aiutarla ad uscire quanto prima dal carcere, poi tornerà a casa, affronterà sua moglie e le dirà chiaramente di voler divorziare da lei. Questa volta il figlioccio di Fekeli sarà irremovibile e non si farà intenerire dai pianti della consorte, la strattonerà a terra e la caccerà via di casa.