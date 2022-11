Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda come sempre su Canale 5, la fuga di Yilmaz e Züleyha non andrà in porto. Entrambi penseranno che sia stata Hünkar a tradirli, ma la verità è che è stata Sermin a spifferare tutto a Demir. Sarà Sevda a rivelare tutta la verità a Züleyha e la donna sarà una buona consigliera anche per Demir: gli suggerirà di lasciare andare Züleyha e di divorziare da lei.

Züleyha rischia di diventare un'assassina

A villa Yaman ci saranno grandi momenti di tensione, tutto questo perché Hünkar rischierà per ben due volte la vita: prima per mano di Yilmaz, poi per Züleyha.

Accadrà ciò perché i due crederanno che sia stata proprio Hünkar a riferire a Demir della loro fuga, per questo avrebbero voluto farla fuori.

Fin da subito Hünkar ha aiutato Züleyha e Yilmaz a scappare insieme da Çukurova, ma visto come sono andate le cose, i due hanno pensato che gli abbia traditi. Züleyha sarà la più decisa a far fuori Hünkar. Quando tornerà in villa andrà in cucina, prenderà un coltello e andrà alla ricerca della suocera. I dipendenti di casa Yaman, tra cui Gaffur, Saniye e Gülten, proveranno a fermarla, ma senza successo.

Züleyha minaccia di uccidere Hünkar, ma Sevda le salva la vita

Quando Züleyha la troverà, le dirà che ha fatto "l'errore più grande della sua vita" fidandosi di lei, visto come l'ha pugnalata alle spalle.

La realtà delle cose, però, sarà ben diversa. A scagionare Hünkar ci penserà Sevda: sarà lei a rivelare a Züleyha che è stata Sermin a svelare a Demir della sua fuga con Yilmaz.

Successivamente quest'ultimo e Züleyha avranno modo di vedersi nella piccola villa: il loro piano è fallito e per l'ennesima volta il destino ha impedito loro di essere felici.

Yilmaz sarà ancora convinto che sia stata Hünkar a tradirli, ma la sua amata gli rivelerà che la loro fuga è saltata a causa di Sermin.

Demir può fare una scelta che potrebbe cambiargli la vita

Demir sarà ancora devastato dal piano di fuga di Züleyha e Yilmaz. Dopo averla fermata, porterà lei e i bambini a casa di Sevda e sarà proprio lì che esploderà contro la moglie.

Sevda interverrà proprio in difesa della giovane e le assicurerà che Demir non le porterà via i figli.

Demir proverà a calmarsi e ad andare in cortile. Non sa cosa fare del suo matrimonio, ma Sevda gli darà un consiglio: "Non fare a tua moglie quello che tua madre ha fatto a tuo padre: chiedi il divorzio, lasciala andare". Secondo Sevda quindi, se veramente la ama, non può separarla dai figli e deve lasciarle condividere la vita con chi vuole.

Demir prometterà di non fare del male a nessuno e se ne andrà via, senza sapere che la moglie ha sentito tutta la conversazione tra lui e Sevda.