Rai Fiction torna a parlare di impegno sociale con il film tv Tutto per mio figlio, in onda in prima serata su Rai 1 lunedì 7 novembre 2022. Il protagonista ha il volto di Giuseppe Zeno, uno degli attori più amati della fiction italiana. Il film tv racconta la storia di un umile lavoratore di conigli in lotta con il racket. Si tratta di Raffaele Acampora, un padre-eroe che sceglie di rischiare tutto per salvare la sua dignità, ma per far capire soprattutto al figlio da quale parte stare. Per il regista Umberto Marino il protagonista è "un uomo come tanti" che decide di fare una scelta coraggiosa.

La trama di Tutto per mio figlio, il film tv con Giuseppe Zeno in onda il 7 novembre su Rai 1

Ispirato a fatti realmente accaduti, Tutto per mio figlio racconta una storia ambientata in Campania nel 1996. La trama è incentrata sulle vicende di Raffaele Acampora, una persona umile che ogni giorno si reca al mercato per vendere i conigli che alleva. Il suo unico intento è garantire alla moglie Anna e ai suoi quattro figli un futuro migliore. Il figlio maggiore, Peppino, ha 14 anni e sta attraversando un momento delicato della sua crescita. Per questo motivo l'allevatore deciderà di lottare contro la camorra, ribellandosi al pagamento del pizzo che da anni pesa su di lui e sugli altri lavoratori.

La sua battaglia si concretizzerà prima con la creazione di un sindacato, poi con la decisione di collaborare con la giustizia decidendo di denunciare i criminali che ogni giorno vessano gli onesti lavoratori con minacce e pestaggi. La sua lotta al racket, però, lo porterà a fare i conti con il costante timore di perdere tutto quello a cui tiene.

Umberto Marino: 'Tutto per mio figlio è la storia di un piccolo uomo che fa una grande scelta'

Il film tv Tutto per mio figlio è la storia della lotta alla criminalità organizzata di un uomo umile che decide di non farsi calpestare. Il film, in onda il 7 novembre 2022 su Rai 1, è diretto da Umberto Marino, regista e sceneggiatore della miniserie I cerchi nell'acqua e del tv movie Rinascere.

In un'intervista riportata sul quotidiano online La Repubblica il regista romano ha definito il film come "la storia di un piccolo uomo che fa una grande scelta". Per portare in scena in modo più realistico le vicende di Raffaele, Marino ha scelto di concentrarsi prima di tutto sui personaggi e i loro sentimenti. "Tutto per mio figlio vuole mostrare come il bene possa opporsi al male con piccoli gesti, ugualmente importanti anche se non clamorosi", ha dichiarato il regista.

Il cast di Tutto per mio figlio: accanto a Zeno le attrici Antonia Truppo e Tosca D'Aquino

Nel cast del tv movie prodotto da Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica film, accanto a Giuseppe Zeno, primeggiano Antonia Truppo nel ruolo di Anna, la moglie del protagonista, e Tosca D'Aquino nei panni di Carla, consorte del boss del clan Maturo (interpretato da Fabio De Caro).

Sono inoltre presenti Giuseppe Pirozzi nei panni di Peppino e volti già noti ai telespettatori italiani, come Bruno Torrisi (Squadra Antimafia), Roberto De Francesco (1994) e Mimmo Mancini (Storia di una famiglia perbene).