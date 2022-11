Catia Franchi non fa più parte del parterre Over di Uomini e donne, ma nelle scorse ore ha voluto dire la sua sulla neo coppia formata da Alessandro Vicinanza e Ida Platano. Secondo lei, i due non dureranno a lungo e tra non molto li si rivedrà negli studi di Maria De Filippi da separati.

U&D, l'ex dama Catia sull'uscita di Ida: 'Con Alessandro durerà poco'

A Uomini e donne, da settimane, Ida Platano e Alessandro Vicinanza stanno catalizzando l'attenzione. Nella loro conoscenza si sono intromesso sia Roberta Di Padua che Riccardo Guarnieri. Alla fine però, la dama bresciana ha deciso di uscire dal programma insieme ad Alessandro.

La puntata non è ancora andata in onda e probabilmente verrà trasmessa nei prossimi giorni. In molti ora si chiedono se questa coppia riuscirà a resistere lontana dagli studi di Maria Filippi. Domanda che è stata girata anche a Catia Franchi, ex dama del Trono Over di Uomini e donne.

La donna, intervistata da Mondo Tv 24, ha dato il suo parere su Ida e Alessandro e ciò che pensa non sembra essere di buon auspicio per loro. L'ex dama infatti, parlando di Ida ha dichiarato: "Ida dovrebbe veramente dimenticarsi Riccardo, ma vedrai che con Alessandro durerà poco".

Catia sulla coppia Ida e Alessandro: 'Torneranno in studio separati'

Catia sembra avere le idee chiare su di loro tanto da affermare: "Torneranno in studio separati!

". In attesa di novità su Ida e, Alessandro, in molti si staranno chiedendo se l'ex dama tornerà a sedersi nel parterre Over di Uomini e donne. Catia a tal proposito non ha dato una risposta certa.

Catia, sorella della stilista Elisabetta Franchi, era giunta nel programma sul finire della scorsa edizione. Poi la si è rivista nelle prime puntate di questa nuova stagione, in seguito era uscita di scena.

Nonostante non sia rimasta a lungo, si è fatta opinioni ben precise su alcuni del protagonisti del programma.

Catia Franchi sul ritorno di Biagio a Uomini e donne: 'Un altro parolaio'

L'ex dama ha ad esempio, parlato di Armando Incarnato. Catia ha fatto notare come il cavaliere partenopeo intervenga spesso è volentieri sulle vicende altrui.

La donna si è poi domandata come mai non riesca a trovare una donna, visto e considerato, che Armando è da anni nel programma. Un po' la stessa domanda che si fanno i telespettatori di Uomini e donne. Forse non tutti lo ricordano, ma Catia Franchi quando arrivò in trasmissione, provò a conoscere Biagio Di Maro. Dopo una sola uscita, i due decisero di interrompere, non senza forti discussione. A proposito del ritorno di Biagio a Uomini e donne, Catia ha sentenziato: "Un altro parolaio. Io l'ho bloccato dappertutto".