Terra Amara torna in onda su Canale 5 dal 14 novembre. Le anticipazioni sulla prima settimana di programmazione, fino a sabato 19 novembre, svelano che Hunkar comincerà a dubitare che Fekeli abbia davvero ucciso suo marito Adnan anni prima. Sarà l'incontro con uno dei testimoni dell'omicidio a cominciare a farle venire seri dubbi.

Intanto arriverà anche un nuovo personaggio, si tratta della dottoressa Mujigan.

Terra amara torna dal 14 novembre: Hunkar chiede a Fekeli di andarsene

La soap opera Terra Amara sta per tornare. Nella prima settimana di programmazione Zuleyha ripudierà Gulten come amica.

Lo farà dopo aver scoperto che la domestica non ha fatto pervenire le sue lettere a Yilmaz quando l'uomo era in carcere. Hunkar incontrerà di nuovo Fekeli e gli dirà che per il bene di tutti, sarebbe meglio che lui e Yilmaz se ne andassero dal paese. Fekeli si rifiuterà di farlo e anzi inviterà Hunkar a cercare la verità sulla morte del marito Adnan. L'anziano boss continuerà infatti a sostenere di non essere lui l'assassino, nonostante a suo tempo il tribunale lo abbia giudicato colpevole.

In Terra amara arriva la dottoressa Mujigan

Nel corso dei nuovi episodi Hunkar sarà turbata dalle parole di Fekeli e ne parlerà con Demir. L'uomo si infurierà e sosterrà che non ci sia un'altra verità da cercare.

Secondo Demir è stato Fekeli a uccidere Adnan, non ci sono altri colpevoli. Dando uno sguardo alle anticipazioni di Terra amara, si viene anche a sapere che Demir si metterà in mezzo pure nel divorzio tra Sabahattin e Sermin. Il marito di Zuleyha arriverà a minacciare Sabahattin. Se non rinuncerà al divorzio, lui non manderà più i soldi alla figlia Betul che, come si sa, starà studiando in Francia proprio grazie al denaro dello zio Demir.

Un ricatto, quello di Demir, al quale però Sabahattin non vorrà cedere.

Intanto all'ospedale di Adana, arriverà una nuova dottoressa. Si tratta di Mujigan. Ben presto la donna farà la conoscenza di Yilmaz, il quale collaborerà con lei per far ottenere una copertura sanitaria agli operai della sua fabbrica.

Hunkar in crisi: Fekeli potrebbe non aver ucciso Adnan

La nuova arrivata farà pure la conoscenza di Demir e Zuleyha, nel momento in cui porteranno in ospedale il piccolo Adnan. I genitori saranno preoccupati perché il bimbo avrà un po' di febbre: Mujigan riuscirà non solo a calmarli, ma pure a curare il bambino che non ha nulla di grave.

Intanto Hunkar verrà a sapere che l'ultimo testimone ancora in vita dell'omicidio di Adnan, sarà in punto di morte e avrà chiesto di parlarle. Peccato che l'uomo riuscirà a dirle solo poche parole, ma che le faranno intuire che probabilmente la verità sull'omicidio del marito sarà diversa da quella che ha sempre creduto. A questo punto Hunkar nelle nuove puntate di Terra amara, comincerà davvero a pensare che non sia stato Fekeli ad assassinare Adnan.