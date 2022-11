A una settimana dalla registrazione della puntata di Uomini & Donne in cui Ida e Alessandro si sono fidanzati, è trapelata una nuova informazione su questo rapporto. Tramite il proprio profilo Instagram, Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che tra la dama e il cavaliere procede tutto a gonfie vele e che sono infondate le voci che parlano di una crisi. Il 12 novembre sono previste nuove riprese del dating show e potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti sulla coppia Platano-Vicinanza.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Anche se sono passati solo sette giorni da quando si sono fidanzati ufficialmente, Ida e Alessandro sono già finiti al centro di numerosi gossip, la maggior parte dei quali negativi.

Il cavaliere di U&D, ad esempio, è stato paparazzato in compagnia di una giovane per le vie di Salerno e poi ha incuriosito i fan pubblicando la stessa canzone che Roberta aveva appena condiviso con i propri follower su Instagram.

Tutte queste chiacchiere hanno portato alcuni spettatori del dating show a pensare che tra Platano e Vicinanza ci fosse già una crisi, un distacco a neppure una settimana di distanza dalla scelta all'interno degli studi Elios.

Il regolamento della trasmissione vieta a chi esce dal programma di mostrarsi insieme sui social network o in pubblico prima della messa in onda dell'ultima puntata alla quale hanno partecipato, per questo motivo non sono ancora circolate foto o video di coppia.

L'informazione sui piccioncini di U&D

A circa 24 ore da una nuova registrazione di U&D, che potrebbe aggiornare il pubblico anche sulla coppia Ida-Alessandro, il blogger Lorenzo Pugnaloni ha voluto spazzare via tutte le voci di crisi rispondendo a una semplice domanda su Instagram.

A un follower che gli ha chiesto se Platano e Vicinanza stiano ancora insieme, il ragazzo ha fatto sapere: "Sì, al 100%".

Non dovrebbero esserci più dubbi sul fatto che tra la dama e il cavaliere proceda tutto a gonfie vele, e se non si fanno vedere in giro o sui social network è perché ancora non possono.

Quando la puntata della loro scelta sarà trasmessa su Canale 5, la parrucchiera e l'imprenditore, se vorranno, potranno cominciare a condividere foto e video della storia, un amore nato piano piano, ma che ora sembra essere sbocciato definitivamente.

Attesa per gli spoiler di U&D

Pugnaloni ha smentito che tra Ida e Alessandro ci sia già crisi, e a confermarlo sarebbero anche i contenuti social che i due stanno condividendo in queste ore.

Anche se non si fanno vedere insieme per rispetto del regolamento di U&D, la bresciana e il fidanzato sembrano mandarsi messaggi d'amore a distanza.

Dando un'occhiata alle storie che hanno pubblicato su Instagram nelle ultime 24 ore, ci si rende conto che entrambi hanno pubblicato foto con protagonista una rana verde (che potrebbe essere un nomignolo che si sono dati lontano dai riflettori) e la parrucchiera ha usato canzoni romantiche come sottofondo musicale alle sue foto odierne.

In alcuni video che ha postato il 10 novembre, Platano ha fatto sapere di essere contentissima e di avere il sole dentro, nonostante da lei a Brescia ci fosse brutto tempo.

Sabato 12 novembre è prevista una nuova registrazione del programma di Maria De Filippi e le anticipazioni potrebbero riguardare anche la neo coppia.

Ida e Alessandro potrebbero tornare in studio in qualità di ospiti per raccontare la loro prima settimana da fidanzati.