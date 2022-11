Quella che è andata in onda ieri, lunedì 21 novembre, è stata una puntata di U&D molto movimentata. I telespettatori, infatti, hanno assistito all'ennesimo battibecco tra le due dame "regine" del cast: Ida e Roberta hanno sfiorato la rissa in studio mentre la conduttrice cercava di fare chiarezza sul rapporto delle due con Armando. La regia del dating-show ha "censurato" le immagini del faccia a faccia, preferendo inquadrare il volto imbarazzato del cavaliere protagonista del litigio.

Aggiornamenti sulle protagoniste di U&D

Nell'attesa che venga trasmessa la puntata in cui Ida si fidanza con Alessandro e Federica Aversano lascia il trono, gli spettatori di U&D stanno assistendo agli ultimi appuntamenti ai quali ha partecipato Platano prima di legarsi a Vicinanza.

Lunedì 21 novembre, ad esempio, su Canale 5 è stato proposto l'ennesimo scontro che la bresciana ha avuto con Roberta in studio.

Al termine di un ballo, Maria De Filippi ha chiesto alla parrucchiera perché si fosse avvicinata ad Armando, e lei ha risposto che voleva capire il motivo del suo recente dialogo con Di Padua davanti alle telecamere.

La romana non ci ha visto più, si è alzata con rabbia e si è messa faccia a faccia con la storica "antagonista".

"Ora basta. Tu hai un'ossessione nei miei confronti. Hai voluto chiarire con lui in fretta perché temi possa riavvicinarsi a me", ha sbottato Roberta.

La rivalità tra le 'regine' di U&D Over

Ida ha negato di aver parlato con Armando per paura che potesse riallacciare un rapporto con Roberta, anzi si è giustificata dicendo che voleva solo un chiarimento con una persona del parterre che ritiene un vero amico.

"Gli amici veri sono fuori di qua. Se li cerchi qui dentro vuol dire che sei sola e non hai nessuno", ha attaccato Di Padua.

Platano si è difesa sostenendo di aver costruito belle amicizie all'interno degli studi di U&D, ma questo non significa che non ne abbia anche all'esterno.

La dama romana non si è controllata e, di fronte all'ennesima frecciatina della "collega", ha reagito avvicinandosi muso a muso.

Lo scontro fisico che Roberta ha cercato e che Ida non ha respinto (non è avvenuto perché nessuno si è alzato per separarle), è stato "censurato" dalla regia: mentre le due litigavano faccia a faccia, l'inquadratura è rimasta fissa sul volto di Armando, che era in evidente imbarazzo per la scena alla quale stava assistendo.

Agli Elios, dunque, si è sfiorata un'altra rissa dopo quelle che Gianni Sperti ha sventato tra i cavalieri più fumantini del parterre, soprattutto Riccardo e Alessandro.

Attesa per l'addio di Platano a U&D

L'antipatia tra Ida e Roberta è nota al pubblico di U&D da anni: non a caso, infatti, le due hanno frequentato gli stessi uomini (prima Riccardo e poi Alessandro), arrivando a litigare furiosamente su chi sarebbe stata la "ruota di scorta" in quelle situazioni.

Per un bel po', però, i telespettatori non assisteranno più a scene come quella trasmessa il 21 novembre, anche perché Platano ha lasciato la trasmissione in coppia con Vicinanza.

A partire da domani, mercoledì 23, su Canale 5 andrà in onda la puntata in cui Ida e Alessandro si fidanzeranno e abbandoneranno lo studio mano nella mano.

Roberta criticherà la scelta dicendosi certa che la relazione non durerà ma, almeno fino ad ora, ha avuto torto perché i due stanno insieme e non intendono tornare nel programma.

Per quanto riguarda Di Padua, dopo l'uscita di scena della storica "rivale" non è più stata protagonista di qualche registrazione, se non quando Riccardo ha detto di averla pensata tanto al termine di una notte di passione con Gloria.