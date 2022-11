Mancano pochi giorni alla messa in onda di una delle puntate più attese dell'edizione 2022/2023 di U&D. Dallo scorso 4 novembre, infatti, è noto sul web che Ida Platano ha lasciato il programma insieme ad Alessandro Vicinanza: questo momento sarà mostrato ai telespettatori a partire da mercoledì 23 novembre. Nella stessa registrazione Federica Aversano ha abbandonato il trono senza scegliere, a circa due mesi dall'inizio dell'avventura su Canale 5.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Quella che inizierà domani, lunedì 21 novembre, sarà una settimana decisiva per il futuro dell'edizione di U&D in corso.

Come ha anticipato il blogger Lorenzo Pugnaloni nei giorni scorsi, a partire da mercoledì 23 novembre comincerà la messa in onda della registrazione in cui tre protagonisti lasceranno definitivamente il cast. Da più di 15 giorni, infatti, sul web si rincorrono gli spoiler su un appuntamento del dating-show, l'ultimo al quale hanno partecipato due senior. Ida e Alessandro, dopo un paio di mesi di frequentazione esclusiva (ovvero senza intromissioni di terze persone), hanno deciso di uscire insieme dallo studio: nel Trono Over, dunque, si è formata una nuova coppia e i fan stanno per assistere al fidanzamento davanti alle telecamere. Platano e Vicinanza hanno detto addio alla trasmissione Mediaset lo scorso 4 novembre, quindi sono passate più di due settimane dalla loro ultima apparizione agli Elios.

Attesa tra gli spettatori di U&D

A lasciare il cast di U&D, però, non saranno soltanto Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La puntata che sarà trasmessa su Canale 5 mercoledì 23 novembre sarà l'ultima anche per una protagonista della versione giovani. Federica Aversano ha lasciato il trono da un paio di settimane (sempre nel corso delle riprese del 4 novembre scorso) e tra pochi giorni il tutto verrà ufficializzato sul piccolo schermo.

Le anticipazioni che circolano in rete fanno sapere che la napoletana non se l'è sentita di fare una scelta perché nessuno dei corteggiatori è riuscito a conquistarla, né in studio né in esterna. La 28enne ha anche spiegato al pubblico presente che un altro motivo per il quale non va avanti nella ricerca dell'anima gemella, è la difficoltà che ha nel conciliare gli appuntamenti televisivi con la sua vita da mamma single.

A Deianira Marzano, però, sono arrivate delle segnalazioni social che sostengono che la giovane avrebbe interrotto l'avventura sulla poltrona rossa per amore di una persona esterna al cast: quest'indiscrezione è ancora tutta da confermare.

Silenzio social per i protagonisti di U&D

Tra lunedì 21 e martedì 22 novembre, dunque, saranno trasmesse le ultime due parti della registrazione di U&D che è cominciata venerdì scorso; poi da mercoledì 23, i telespettatori potranno finalmente assistere a uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Sono in tanti a non vedere l'ora di vedere con i propri occhi l'addio di Ida al Trono Over: la bresciana fa parte del cast da oltre cinque anni e, fatta eccezione per una piccola parentesi con Riccardo Guarnieri, non è mai stata lontana dagli Elios per troppo tempo.

La storia d'amore con Alessandro, comunque, è iniziata il 4 novembre e per ora né lui né Platano hanno ancora condiviso foto o video di coppia sui social network. Tutto questo, però, ha una spiegazione: nel rispetto delle regole del programma, tutti i protagonisti non possono postare in rete nulla che anticipi cose che non sono ancora andate in onda in televisione. Da mercoledì prossimo, dunque, Ida e il fidanzato saranno liberi di "sfoggiare" il loro rapporto su Instagram, così come Federica potrà riprendere possesso del suo profilo e spiegare i motivi del suo ritiro.