Le vicende sentimentali delle protagoniste di Un altro domani sono destinate a complicarsi. In particolare, stando alle anticipazioni delle puntate già trasmesse in Spagna, la vita amorosa di Julia sarà sconvolta dall'arrivo di un nuovo personaggio femminile: Olga. La giovane Infante, reduce da un sogno rivelatore, si ritroverà catapultata in un nuovo triangolo amoroso. Dunque, per la nipote di Carmen Villanueva si prospettano momenti difficili in cui dovrà fare i conti con i sentimenti che prova e con una rivale che si insinuerà tra lei e Tirso.

Anticipazioni spagnole Un altro domani: un nuovo triangolo amoroso

Un inedito e appassionante triangolo amoroso sarà al centro delle vicende di Un altro domani, la soap opera spagnola in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:55. Nelle puntate attualmente trasmesse in Italia, Julia (Laura Ledesma) ha ripreso la relazione con Sergio (Miguel Brocca), ma è sempre evidente l'attrazione che prova per Tirso (Oliver Ruano). Le anticipazioni spagnole rivelano che questa storyline arriverà ad un punto di svolta dopo un bizzarro sogno rivelatore. La giovane Infante, stando agli spoiler, dopo aver sognato di incontrare Kiros(Iván Mendes), capirà di amare l'albergatore e metterà la parola fine al suo rapporto con l'ex marito.

La strada per i due, tuttavia, sarà ancora lastricata di ostacoli. Nella vita di Noguera si rifarà viva la cognata Olga (Mónica Miranda), moglie del fratello Jorge, la quale creerà scompiglio soprattutto nel suo rapporto con Julia.

Tirso diviso tra Julia e Olga: Un altro domani, trame spagnole

Le anticipazioni spagnole di Un altro domani rivelano che nelle prossime puntate nella cittadina di Robledillo farà la sua comparsa una vecchia conoscenza di Tirso : la madre di Erik (Álex Mola).

La donna si chiama Olga e verrà assunta al mobilificio al posto di Elena Prieto (Aída de la Cruz). Dopo anni trascorsi a lottare per l'affidamento del nipote, il ristoratore riuscirà a recuperare un rapporto sereno con la cognata. Nel corso delle puntate Tirso racconterà ad Elena il vero legame che lo unisce alla nuova arrivata.

L'albergatore le confesserà di aver conosciuto la donna prima di Jorge, di esserne stato innamorato, ma di aver rinunciato a lei per via di suo fratello. Stando alle anticipazioni, l'arrivo di Olga metterà in crisi Noguera e i sentimenti per Julia potrebbero essere messi in discussione. Proprio la nipote di Carmen (Amparo Piñero) si renderà subito conto che tra la nuova assunta e il giovane c'è una certa tensione e inizierà a provare un forte sentimento di gelosia. A questo punto, Tirso si troverà pericolosamente diviso tra le due donne.