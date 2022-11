Nella puntata di Un posto al sole del 28 novembre, ci saranno importanti novità per i protagonisti della soap opera partenopea. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che fra Speranza e le gemelle Cirillo esploderà la tensione: Samuel tenterà di fare da paciere tra la sua fidanzata e le vicine di casa. Nel frattempo, Bianca sarà delusa dalla festa a sorpresa organizzata per Antonello [VIDEO], perché ci sarà un esito differente da quanto auspicato dalla piccola Boschi.

Un posto al sole, trama 28 novembre: scoppia la tensione fra Speranza e le gemelle Cirillo

Speranza non sta attraversando un bel periodo. Nelle recenti puntate di 'Un posto al sole', la nipote di Mariella aveva scoperto che le gemelle Cirillo erano diventate le vicine di casa del suo fidanzato e, fin dal primo momento, non aveva gradito la presenza di Manuela e Micaela sullo stesso pianerottolo di Samuel. Le anticipazioni dell'episodio della soap partenopea, che verrà trasmesso su Rai 3 lunedì 28 novembre, rivelano che scoppierà la tensione fra Speranza e le gemelle Cirillo. Al momento, però, non è chiaro per quale motivo le tre inquiline di Palazzo Palladini discuteranno.

Un posto al sole, episodio 28 novembre: Samuel tenta di fare da paciere fra Speranza e le gemelle Cirillo

L'unica cosa certa, attualmente, è che Samuel, nell'episodio del 28 novembre, si metterà in mezzo nelle questioni fra Speranza, Manuela e Micaela. Anche nelle recenti puntate, il cuoco di Caffè Vulcano aveva tentato di mantenere rapporti di buon vicinato con la mamma e la zia del piccolo Jimmy, senza, però, riuscirci.

In un'occasione, il figlio di Elvira, spinto dalla sua fidanzata, era andato dalle gemelle Piccirillo a chiedere di abbassare la musica, ma non era riuscito ad imporsi. Al momento, le anticipazioni di Un posto al sole non rivelano nessun indizio che possa fare capire in che modo Samuel tenterà di mediare fra le tre agguerrite ragazze.

Un posto al sole, puntata 28 novembre: Bianca è delusa per la festa organizzata per Antonello

Nel frattempo, durante la puntata di Un posto al sole del 28 novembre, verranno trattate le vicende di Bianca. Nei recenti episodi della soap partenopea, Bianca aveva deciso di organizzare una festa a sorpresa per il compleanno di Antonello. Purtroppo, però, la piccola Boschi sarà delusa, perché l'evento non avrà l'effetto sperato. Anche inizialmente, il compagno di classe di Bianca aveva manifestato il desiderio di non festeggiare il suo compleanno ed era sembrato insofferente per l'arrivo della ricorrenza. Al momento, non è chiaro se il bambino tratterà male la nipote di Renato per aver preparato la festa alla terrazza di Palazzo Palladini.