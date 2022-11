Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 28 novembre al 2 dicembre, rivelano che Niko accetterà di aiutare Manlio nel suo folle piano di vendetta per eliminare Lello Valsano. Il giovane avvocato Poggi si procurerà, infatti, il danaro per pagare le persone che si "occuperanno" dell'assassino di Susanna.

Problemi in arrivo per Samuel Piccirillo. Il ragazzo si troverà, infatti, al centro di una "battaglia" che vedrà la sua amata Speranza contrapporsi alle due gemelle Cirillo.

Nonostante i buoni propositi di Bianca Boschi, la festa di compleanno organizzata per Antonello, alla Terrazza, non andrà esattamente come previsto.

Un posto al sole, trame 28 novembre-2 dicembre: Poggi vuole eliminare Lello Valsano

Nei prossimi episodi del daily drama partenopeo, Niko (Luca Turco) sarà accecato dalla rabbia e dal desiderio di vendetta per la morte di Susanna (Agnese Lorenzini). L'eventualità che Lello Valsano (Gianluca Pugliese) possa ricevere uno sconto di pena, stravolgerà Il giovane avvocato, al punto da portarlo a compiere un gesto folle. Poggi, infatti, perderà ogni fiducia nella giustizia, in cui ha sempre creduto: Niko, così, deciderà di appoggiare il folle piano di vendetta ordito da Manlio Picardi (Paolo Maria Scalondro).

Niko però non si limiterà ad approvare il "progetto" del colonello, ma ne diventerà parte integrante.

Il ragazzo, infatti, avrà il delicato compito di procurarsi tutto il denaro necessario a pagare le persone che dovranno "occuparsi" del giovane boss della camorra. Purtroppo, al momento, non viene svelato l'epilogo della vicenda, anche se risulta difficile pensare che Niko possa decidere di andare fino in fondo in questa storia.

La festa per Antonello non va come previsto

Nelle puntate di Un posto al sole, attualmente in onda, Bianca (Sofia Piccirillo) si sta adoperando per organizzare una festa di compleanno per Antonello (Gennaro Filippone). Le anticipazioni rivelano però che il party a sorpresa, alla Terrazza, non andrà come previsto dalla figlia di Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo).

La bambina andrà forse incontro a una delusione?

Un posto al sole, puntate fino al 2 dicembre: Speranza contro le gemelle Cirillo

Come prevedibile, le gemelle porteranno scompiglio all'interno di Palazzo Palladini. Il primo a farne le spese sarà il povero Samuel (Samuele Cavallo). Il ragazzo si troverà, infatti, al centro di uno scontro che vedrà la sua fidanzata Speranza (Mariasole Di Maio) da un lato e le due gemelle Cirillo (Gina Amarante) dall'altro. Lo chef/cantante proverà a stemperare i toni della contesa, ma con scarsissimi risultati.