Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 21 al 25 novembre, si assisterà al ritorno di Manlio. Il colonnello Picardi proporrà a Niko una soluzione "radicale" per assicurarsi che Lello Valsano paghi fino in fondo per l'uccisione di Susanna.

Le parole dell'uomo risveglieranno in Niko dolore, rabbia e frustrazione per non essere riuscito a proteggere la sua amata, e finiranno per far vacillare le sue convinzioni in merito al concetto di "giustizia".

Lello Valsano potrebbe avere uno sconto sulla pena

Niko (Luca Turco) si mostrerà preoccupato dinanzi all'eventualità che Lello Valsano (Gianluca Pugliese) possa ricevere uno sconto sulla pena.

Il giovane avvocato chiamerà quindi Manlio (Paolo Maria Scalondro) per aggiornarlo sui nuovi sviluppi. Quest'ultimo prenderà sul serio la questione e chiederà a Poggi un incontro in carcere per parlargli della sua idea, per assicurarsi che l'assassino della figlia paghi fino in fondo per i suoi crimini.

Niko cercherà di rassicurarlo e gli spiegherà che l'unica strada percorribile è quella di attendere il processo e avere fiducia nella giustizia. Tuttavia il colonnello insisterà nel volerlo incontrare da vicino.

Un posto al sole, anticipazioni dal 21 al 25 novembre: il piano di Manlio per vendicare Susanna

Niko inizierà a rimuginare sulle parole del colonnello, mentre i suoi genitori cercheranno di stargli il più vicino possibile.

Purtroppo, però, i consigli di Giulia (Marina Tagliaferri) e Renato (Marzio Honorato) sortiranno l'effetto opposto, alimentando la rabbia e la frustrazione nel giovane.

Il giorno dopo Niko incontrerà zio Raffaele (Patrizio Rispo) al Belvedere di Palazzo Palladini. Quest'ultimo spiegherà al nipote come ha fatto a superare la morte di Rita.

Le parole di Giordano toccheranno il cuore del giovane avvocato e gli infonderanno la forza per incontrare Manlio.

Niko deciderà quindi di accettare la richiesta del colonnello, ma se ne pentirà poco dopo, quando scoprirà in cosa consiste il "piano" del padre di Susanna (Agnese Lorenzini). Manlio, infatti, intende vendicarsi di Lello (Gianluca Pugliese) e risolvere la faccenda in modo "definitivo", sfruttando alcune conoscenze fatte in carcere.

Un posto al sole: Ornella prova ad aiutare Niko

La proposta di Manlio minerà ogni sicurezza in Niko. Il senso di etica del ragazzo inizierà a vacillare, mettendolo dinanzi ad una scelta tormentata. Potrebbe davvero essere quella la strada per avere "giustizia" per Susanna? Le parole del colonello risuoneranno nella sua testa tormentandolo e alimentando il suo dolore.

Nel frattempo giungerà il giorno della commemorazione funebre in ricordo di Susanna. Per quanto attorniato da amici e parenti, Niko si sentirà tremendamente solo e continuerà a rimuginare sugli ultimi eventi.

Ci sarà però una persona in particolare che riuscirà ad empatizzare col ragazzo e a comprendere il suo dolore. Le anticipazioni rivelano, infatti, che Ornella (Marina Giulia Cavalli) ascolterà il ragazzo e riuscirà a trovare le parole giuste per aiutarlo.