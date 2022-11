Can Yaman e Francesca Chillemi hanno conquistato il pubblico dell'autunno di Canale 5 con la prima stagione di Viola come il mare, la fiction del prime time che ha registrato ottimi ascolti durante le scorse settimane.

Terminate le fatiche affrontate sul set, l'attrice ed ex Miss Italia ha svelato dei retroscena su quanto è accaduto sul set durante le riprese della prima stagione. In particolare Chillemi ha svelato che, per l'attore turco, non è stato facile in un primo momento recitare in una lingua completamente diversa dalla sua.

Viola come il mare, il successo della coppia Can Yaman-Francesca Chillemi

Nel dettaglio, Can Yaman e Francesca Chillemi sono riusciti a conquistare il pubblico della rete ammiraglia Mediaset con la prima stagione di Viola come il mare.

La serie tv proposta da Canale 5 ha saputo intercettare il gradimento del pubblico, conquistando una media di quasi tre milioni di spettatori a settimana. Numeri che hanno spinto i vertici del Biscione a confermare la serie per la seconda stagione, la quale sarà trasmessa nel corso della prossima stagione televisiva 2023/2024 su Canale 5.

Il retroscena di Francesca Chillemi su Can Yaman

Intanto, però, terminata la messa in onda di Viola come il mare in tv, emergono dei retroscena su quanto è accaduto durante le riprese della fiction.

A parlare è stata Francesca Chillemi, la quale non ha nascosto che in un primo momento la situazione sul set è stata particolarmente complicata, in primis per Can Yaman.

"All'inizio non è stato facile. Per Can era difficile recitare in una lingua non sua", ha svelato l'ex Miss Italia la quale però si è complimentata con il collega per il modo in cui ha affrontato questa avventura, sottolineando il fatto che abbia dimostrato di avere una memoria pazzesca.

Rottura tra Can Yaman e Francesca Chillemi dopo Viola come il mare?

In attesa di vedere in onda le nuove puntate della seconda stagione, in queste ore sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, sono emersi anche altri retroscena legati al rapporto tra i due protagonisti di Viola come il mare.

A quanto pare, infatti, Can e Francesca non sarebbero rimasti in ottimi rapporti: alcune settimane fa Yaman e Chillemi hanno smesso di seguirsi a vicenda su Instagram.

Sembrerebbe che il divo turco non abbia preso a cuor leggero questa "rottura" che ci sarebbe stata con la sua collega. Intanto l'attore è impegnato sul set di una nuova serie televisiva che sarà visibile il prossimo anno sulla piattaforma Disney+.

I fan sperano nel riavvicinamento tra Can Yaman e Francesca

Per il momento sia Can che Francesca hanno preferito non commentare queste nuove indiscrezioni emerse sui giornali, legate al loro rapporto. I due attori vanno avanti per la loro strada e, intanto, i fan sperano che tutto possa risolversi nel migliore dei modi, così da poter rivedere al più presto la coppia Can-Francesca sul set della seconda stagione di Viola come il mare, di cui gli sceneggiatori stanno mettendo già a punto le trame della seconda stagione.