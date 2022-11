Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 14 al 18 novembre, ci saranno importanti novità per Roberto Ferri. A tal proposito, le anticipazioni degli episodi rivelano che il papà di Filippo subirà un danno alla sua auto perché Antonio gli romperà lo specchietto, mentre l'imprenditore avrà un confronto con Raffaele Giordano. Nel frattempo, Roberto continuerà ad essere in pensiero per le sorti di Marina Giordano.

Un posto al sole, anticipazioni al 18/11: Antonio rompe lo specchietto dell'auto di Roberto Ferri

Roberto Ferri, solitamente, parcheggia l'auto nel giardino di Palazzo Palladini.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che, negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo fino al 18 novembre, la macchina del compagno di Marina subirà un piccolo danno, perché i bambini, mentre giocheranno nello spazio esterno del condominio di Posillipo, causeranno la rottura dello specchietto del veicolo. In un primo momento, verrà accusato Manuel, il figlio di Damiano Renda ma, successivamente, Viola capirà che, in realtà, è stato suo figlio ad arrecare il danno alla macchina di Ferri. Al momento, non è chiaro se la professoressa Bruni andrà a scusarsi con Roberto. L'unica cosa certa, attualmente, è che la mamma di Antonio si recherà da Rosa, a chiarire la questione.

Un posto al sole, trame al 18/11: Roberto Ferri ha un confronto con Raffaele

Nel frattempo, le anticipazioni di Un posto al sole non chiariscono come prenderà la cosa Roberto Ferri e se si infurierà, dopo avere scoperto che lo specchietto della sua automobile è stato rotto. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che l'imprenditore avrà un confronto inedito con Raffaele.

Al momento, però, non è chiaro se il papà di Filippo si rivolgerà al portiere di Palazzo Palladini, per rimproverarlo di non avere controllato la sua vettura e avere consentito ai bambini, di provocare il danno o se fra i due condomini verranno affrontate altre questioni, come la scomparsa di Giordano. L'unica cosa certa, attualmente, è che Ferri sarà ancora disperato e preoccupato per le sorti di Marina e crederà di averla persa per sempre.

Un posto al sole, puntate al 18/11: Roberto Ferri crede che Marina sia in pericolo

Roberto continuerà a non darsi pace e continuerà a sospettare che, dietro alla misteriosa scomparsa della sua compagna, ci sia lo zampino di Fabrizio. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Ferri ha iniziato a unire i pezzi del puzzle, arrivando a credere che Rosato abbia rapito Giordano e l'abbia trattenuta contro la sua volontà. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che il papà di Cristina sarà di fronte a una nuova e inaspettata decisione, che gli farà sempre più capire che Marina è in pericolo. Le indiscrezioni trapelate in rete, in merito agli episodi che andranno in onda fino al 18 novembre, non annunciano ancora buone notizie per Giordano che, pertanto, rimarrà ancora nelle mani del suo aguzzino.