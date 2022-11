Momenti di confidenze all'interno del Grande Fratello Vip 7. In giardino si ritrovano a parlare Giaele De Donà e Micol Incorvaia. La sorella di Clizia, entrata da qualche giorno nella casa più spiata d'Italia, ha confessato alla modella di trovarsi a suo agio nel loft di Cinecittà. La 29enne ha ammesso di essere riuscita ad aprirsi un po' di più visto che ha cominciato a costruire alcuni legami nel programma targato Mediaset. De Donà, invece, ha approfittato della situazione per parlare del suo rapporto con Antonino Spinalbese dopo la discussione avuta nella notte passata.

Giaele si confida con Micol

Giaele De Donà, in giardino con Micol Incorvaia, parla di Antonino Spinalbese sottolineando: "Non metterei mai a repentaglio il matrimonio". La modella ha però aggiunto di non essere completamente indifferente all'ex di Belen Rodriguez, ammettendo che si è compreso come lei avverta un determinato interesse nei riguardi dell'hair stylist. De Donà si è definita arrabbiata, però, in quanto in seguito all'ingresso dei nuovi concorrenti si sente messa da parte. Giaele ha poi evidenziato che probabilmente per lei, Antonino, era una persona importante, mentre De Donà ha rappresentato soltanto una distrazione. La modella è sembrata convinta con Incorvaia che Spinalbese non abbia conferito il valore giusto alla loro amicizia e ha cominciato ad effettuare gli stessi comportamenti con gli altri.

Giaele De Donà non ha bisogno di nuove amicizie

Giaele De Donà ha ammesso di non avere bisogno di nuove amicizie all'interno del Grande Fratello Vip, aggiungendo che per stare bene non ha di certo bisogno di avere al suo fianco Antonino Spinalbese. La modella è apparsa, con Micol Incorvaia, convinta a chiudere ogni tipo di rapporto con il compagno d'avventura del reality show condotto da Alfonso Signorini.

D'altra parte, la 23enne, non ha negato il dispiacere che avverte per come si sta evolvendo il rapporto con Spinalbese e passerebbe per falsa se non lo sottolineasse. Riguardo, poi, al comportamento dell'ex di Belen Rodriguez nei riguardi di Oriana Marzoli, De Donà ha evidenziato alla sorella di Clizia la sua delusione, affermando che ha compreso come non siano compatibili.

Giaele ha confidato di non essere gelosa a livello amoroso della 30enne ma le danno fastidio determinate cose. La gieffina ha ammesso di essere dispiaciuta anche perché vede Spinalbese giù di corda. La modella è infatti convinta che Antonino passi per essere una persona sicura, quando, invece, non è così. De Donà ha poi affermato a Micol che l'hair stylist, con l'ingresso di bei ragazzi, si sente messo da parte.