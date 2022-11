Nella puntata di Un posto al sole di mercoledì 16 novembre ci saranno diversi colpi di scena e novità.

Le anticipazioni della soap partenopea di Rai 3 rivelano che Viola continuerà a dare ripetizioni a Manuel, mentre nel cortile di Palazzo Palladini ci sarà un piccolo incidente e la professoressa Bruni dovrà fare i conti con alcuni conflitti sottovalutati fino a quel momento. Nel frattempo Marina continuerà a trovarsi in balia di Fabrizio e Roberto deciderà di agire, sapendo che la sua amata è in pericolo.

Upas, anticipazioni del 16/11: Manuel ha un piccolo incidente, Viola pensierosa

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Viola ha deciso di dare una mano a Damiano, facendo qualcosa per suo figlio. Venuta a sapere che il bambino di sei anni aveva difficoltà a scuola, la professoressa Bruni si era offerta di fare ripetizioni al piccolo Renda.

Nell'episodio del 16 novembre, l'insegnante sarà orgogliosa del lavoro svolto con Manuel, il quale inizierà a raccogliere i frutti dei sacrifici fatti e del tempo passato insieme.

Intanto nel giardino di Palazzo Palladini ci sarà un piccolo incidente che potrebbe vedere coinvolto il piccolo Renda. Viola, a quel punto, dovrà gestire la situazione e si verranno a creare una serie di conflitti che, fino a quel momento, erano stati sottovalutati da parte sua.

Un posto al sole, trama del 16/11: Marina è in pericolo

Nella puntata di Un posto al sole del 16 novembre non ci saranno ancora buone notizie per Marina. L'imprenditrice sarà ancora nelle mani di Fabrizio, il quale ha perso la testa e ha da alcune settimane ha sequestrato la sua ex, nascondendola in un casale in mezzo ai campi.

Dopo una lettera in cui Rosato aveva imitato la calligrafia di Marina e grazie a un messaggio vocale registrato per Elena, Roberto Ferri si era rassegnato, pensando che la sua compagna lo avesse lasciato definitivamente.

In realtà Roberto continuerà a non rassegnarsi all'idea di avere perso la sua amata e inizierà a sospettare sempre più, mettendosi alla ricerca Marina.

Le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole del 16 novembre rivelano che Ferri prenderà una decisione, credendo fermamente che la signora Giordano si trovi in pericolo di vita. Al momento, non è chiaro come deciderà di agire l'imprenditore e se si avvarrà dell'aiuto di Franco Boschi o se contatti le forze dell'ordine, per riuscire a mettere in salvo la sua fidanzata.