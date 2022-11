L'appuntamento con Un posto al sole prosegue su Rai 3 e, le nuove anticipazioni della soap opera serale, rivelano che si continuerà a parlare delle vicende di Viola ed Eugenio, dopo che i due appariranno sempre più distanti l'uno dall'altro.

Raffaele, che ormai considera Viola una figlia a tutti gli effetti, continuerà a interessarsi di questa situazione e non potrà fare a meno di esserne preoccupato.

Intanto, in vista delle prossime nuove puntate della soap opera, ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Lara Martinelli.

Viola ed Eugenio sempre in forte crisi: nuove anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate di Un posto al sole di questo 2022/2023, rivelano che la situazione tra Viola ed Eugenio continuerà a essere particolarmente tesa.

I due, infatti, dopo aver maturato la decisione di prendersi un periodo di pausa e quindi "stoppare" il loro matrimonio, non riusciranno a trovare subito un punto di incontro.

Come se non bastasse, nelle puntate della soap attualmente in onda su Rai 3, Viola appare sempre più vicina a Damiano, il poliziotto che le è stato affidato come scorta personale.

Raffaele preoccupato per Viola: nuove anticipazioni Un posto al sole

A parlare delle vicende di Viola su quanto accadrà nel corso delle prossime puntate, è stato Patrizio Rispo, l'attore che veste i panni di Raffaele Giordano.

In una recente intervista, infatti, ha svelato che Raffaele sarà preoccupato per Viola e questa intricata situazione sentimentale che la vede protagonista, tanto da "lottare con la sua ansia protettiva" ma al tempo stesso anche con la sua volontà di lasciarla libera di fare le sue scelte.

Tra i due coniugi Nicotera tornerà di nuovo il sereno oppure si arriverà a una rottura definitiva e quindi alla separazione ufficiale?

E poi ancora, al centro delle nuove puntate di Un posto al sole ci saranno anche le vicende di Roberto Ferri che in questo momento sta vivendo una fase di stallo nel suo rapporto con Marina Giordano.

Roberto Ferri affronta il ritorno della sua ex Lara: anticipazioni Un posto al sole

Tuttavia, le anticipazioni su quanto succederà nelle prossime settimane, rivelano che Roberto dovrà affrontare il ritorno della sua ex Lara Martinelli.

Ad annunciarlo è stato proprio l'attore Riccardo Polizzy Carbonelli in una nuova intervista, in cui ha svelato che Roberto sarà protagonista di un nuovo "tira e molla" con la sua ex Lara.

E così, dopo un periodo di assenza nelle trame della soap, Martinelli rimetterà piede a Palazzo Palladini: quale sarà il suo piano diabolico questa volta? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.