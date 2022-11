Come si comporta Ida Platano sul lavoro? La dama di Uomini e donne trono over continua ad essere uno dei volti più apprezzati e al tempo discussi della trasmissione pomeridiana di Canale 5, costantemente al centro dell'attenzione per le sue tormentate vicende sentimentali.

In queste ore, però, sulle pagine del magazine di Uomini e donne è venuto fuori un ritratto inedito della dama siciliana, "smascherata" dal suo team di lavoro che ha rivelato come si comporterebbe la dama nel suo salone di bellezza.

Ida Platano lascia Uomini e donne e fa la sua scelta finale

Nel dettaglio, il percorso di Ida Platano a Uomini e donne è stato particolarmente turbolento e complicato ma, nel corso delle ultime registrazioni di questa stagione, la dama siciliana ha scelto di chiudere la sua avventura e di uscire di scena con Alessandro.

Ida ha abbandonato così la trasmissione di Maria De Filippi per viversi questa nuova storia d'amore lontana dai riflettori mediatici.

Un addio che non è passato inosservato, dato che in tantissimi credevano e sospettavano che lo scopo di Ida non fosse quello di trovare l'amore in tv, bensì di avere popolarità e visibilità mediatica.

Ida torna al suo amato lavoro dopo l'addio a Uomini e donne

Alla fine, invece, Ida ha scelto di seguire il suo sogno d'amore con Alessandro e adesso che ha lasciato il cast di Uomini e donne over, ecco che è tornata a dedicarsi anima e corpo al suo lavoro.

Come testimoniato dalle storie pubblicate sui social in questi giorni, Ida si sta dedicando anima e corpo al suo lavoro, dove è sempre più presente, dato che adesso non deve più spostarsi su Roma per partecipare alle registrazioni del talk show di Canale 5.

E, a tal proposito, è stato proprio il team di lavoro della dama siciliana che in queste ore ha rilasciato delle dichiarazioni rivelando come si comporterebbe realmente Ida all'interno del suo salone di bellezza.

La dama di Uomini e donne 'smascherata' dal team di lavoro: ecco come si comporta

"Ida è un capo severo ma giusto: vuole le cose come dice lei, fatte con precisione e attenzione", ha raccontato una ragazza che lavora con Ida da quando aveva quindici anni.

"È una donna molto concentrata sul lavoro, per questo anche il minimo errore lo riprende ma so che lo fa per noi: per farci crescere", ha continuato ancora questa dipendente del salone di Ida Platano pur senza nascondere la severità della dama protagonista di Uomini e donne.

"Umanamente Ida è una persona splendida", ha chiosato questa persona che fa parte del team di lavoro di Ida, aggiungendo che in qualunque momento di difficoltà sa di poter contare sempre sul supporto e sul sostegno della dama protagonista del trono over.