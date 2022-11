Nella puntata di Un posto al sole che sarà trasmessa su Rai 3 martedì 29 novembre ci saranno svariati colpi di scena e novità per i protagonisti della soap partenopea.

Le anticipazioni rivelano che Marina non riuscirà ancora a superare il ricordo dei momenti vissuti fra le grinfie di Fabrizio e Roberto Ferri verrà a sapere i dettagli della violenza subita dalla sua compagna.

Nel frattempo Alice metterà gli occhi su Nunzio, mentre il giovanissimo Antonello sarà in crisi.

Un posto al sole, anticipazioni del 29/11: Marina confessa a Roberto Ferri di avere subito violenza da Fabrizio

Marina non sta attraversando un periodo semplice e il ricordo dei giorni di prigionia l'hanno segnata. Nelle recenti puntate, la signora Giordano era rientrata a Palazzo Palladini ma ben presto è andata qualche giorno a Londra, a trovare sua figlia e sua nipote.

Le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole di martedì 29 novembre rivelano che, purtroppo, Marina non riuscirà a dimenticare la violenza subita da Fabrizio Rosato. Fino a questo momento, Roberto Ferri non ha saputo i dettagli di quanto accaduto alla sua compagna, ma ora lei è pronta a confessare quanto successo, durante le settimane in cui è stata sequestrata.

Un posto al sole, trama 29/11: Roberto Ferri viene a sapere che Marina ha subito una violenza

In particolare, Marina dovrà dare delle spiegazioni a Roberto e sarà costretta a confessare tutta la verità sul suo sequestro, sarà così che Ferri verrà a scoprire tutti i dettagli sulla violenza subita da Giordano.

Attualmente non sono emerse particolari informazioni in merito alla reazione che avrà l'imprenditore di fronte a queste parole di Marina.

Upas, episodio del 29/11: Antonello è in crisi

Intanto, durante la puntata di Un posto al sole del 29 novembre, il giovanissimo Antonello continuerà ad essere in crisi. Già nei recenti episodi della soap partenopea, il compagno di classe di Bianca aveva manifestato un certo malessere e disagio nei confronti della vita e, in particolar modo, aveva rivelato di non essere felice di essere nato.

In occasione del suo compleanno il bambino aveva anche detto di non avere nulla da festeggiare. Il disagio di Antonello sarà l'occasione per l'insegnante Viola di dare ai suoi alunni una lezione di vita.

Alice da poco arrivata a Napoli, metterà infine gli occhi su Nunzio nonostante il ragazzo sia ancora legato a Chiara Petrone.