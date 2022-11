Secondo le anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3, da mercoledì 23 a venerdì 25 novembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti.

In particolare, Roberto Ferri sarà pronto a partire per Londra, ma poi un imprevisto cambierà i piani dell'imprenditore. Nel mentre, Eugenio proverà a riavvicinarsi a sua moglie Viola. Intanto, le gemelle Cirillo a Palazzo Palladini saranno sempre più chiassose e invadenti e mineranno la tranquillità della coppia formata da Samuel e Speranza.

Intanto, il dolore di Niko per la perdita di Susanna si trasformerà in rabbia e nella voglia di giustizia nei confronti della sua amata. Infine, Bianca cercherà di organizzare una festa a sorpresa per il suo amico Antonello.

Eugenio proverà a riavvicinarsi a Viola

Nelle puntate in onda questa settimana su Rai 3, da mercoledì 23 a venerdì 25 novembre, Roberto Ferri sarà più deciso che mai a voler partire per Londra, ma poi l'uomo improvvisamente verrà spiazzato da una duplice sorpresa. Nel mentre, Eugenio riuscirà ad avere un momento di vicinanza con Viola e l'uomo cercherà di approfittarne per provare a recuperare il rapporto con la moglie.

Intanto, le gemelle Cirillo a Palazzo Palladini saranno sempre più chiassose e invadenti e a causa di ciò inizieranno a minare la tranquilla vita di coppia di Samuel.

Inoltre, le due gemelle spingeranno Speranza a prendere delle contromisure.

Alice tornerà a Napoli

Poco dopo, Alice tornerà nuovamente a Napoli e a sorpresa sarà attratta dalle bellezze locali. Intanto, arriverà il giorno del memoriale di Susanna, ma Niko non riuscirà ad affrontare il dolore per la perdita della ragazza.

Successivamente, il forte dolore di Niko per la perdita di Susanna si trasformerà in rabbia e voglia di cercare giustizia per la sua amata.

Bianca organizzerà una festa a sorpresa per Antonello

Poco dopo, Ornella si rivelerà ancora una volta la persona giusta a cui chiedere consiglio in momenti difficili.

Intanto Bianca sarà sempre più presa dall'organizzazione della festa a sorpresa per Antonella. Proprio per questo motivo, la ragazza cercherà di trovare un modo affinché il suo amico il giorno del suo compleanno vada in terrazza per essere sorpreso.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle prossime puntate della soap opera italiana per scoprire ulteriori novità sulle varie vicende dei personaggi della telenovela ambientata nella città di Napoli. Intanto, per chi volesse rivedere gli appuntamenti precedenti con Un posto al sole potrà farlo in qualsiasi momento sulla piattaforma gratuita di Rai play.