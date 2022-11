Giaele non smette di "pressare" Antonino egli altri concorrenti all'interno della casa del Grande Fratello Vip iniziano a non sopportare più questa situazione.

Mentre i due concorrenti cercavano di chiarirsi dopo giornate di scontri e gelo, Wilma e Daniele si sono lasciati andare a commenti pesanti contro di loro, riflessioni che lasciano trasparire una mal sopportazione generale nei confronti del legame tra De Donà e Spinalbese. Se qualcuno ha definito "ridicoli" i protagonisti di questo rapporto, altri hanno puntato il dito soprattutto contro l'influencer, ritenuta troppo appiccicosa senza essere la fidanzata del parrucchiere.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Da quando Oriana è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Giaele ha fatto più di una scenata ad Antonino, accusandolo di trascurarla e di preferirle la venezuelana come amica. Stanco di sentirsi giudicato alla fine di ogni diretta, il ligure si è allontanato da De Donà e questo ha dato il via a una serie di riflessioni tra gli inquilini.

Se alcuni concorrenti come Charlie e Onestini hanno provato a far riavvicinare Spinalbese e l'influencer, altri si sono detti stanchi di assistere sempre ai soliti siparietti, soprattutto perché di base non ci sarebbe nessun sentimento.

Il primo a commentare con durezza il tira e molla tra i due, è stato Daniele che, mentre qualcuno discuteva dell'argomento, ha tagliato corto dicendo: "A me non frega niente di questa situazione, che trovo ridicola esattamente come sono ridicole le persone che fanno queste cose".

Il parere degli inquilini del Grande Fratello Vip

Pamela ha cercato un confronto con Giaele e, sentendola ancora parlare di Antonino, ha sbottato: "Basta, sei qui da due mesi e hai parlato più di lui che della tua vita".

Anche Wilma si è scagliata contro la giovane concorrente del Grande Fratello Vip dicendole: "Ci hai stufato, è normale che poi vieni nominata.

Non sei coerente".

Insomma, molti abitanti della casa più spiata d'Italia non sopportano più di ascoltare le lamentele di De Donà sul legame con Spinalbese.

La ragazza non ha mai nascosto di essere gelosa del compagno d'avventura, soprattutto da quando ha notato che le attenzioni che prima aveva per lei ora le riserva a Oriana, una delle nuove arrivate.

L'affondo di Nikita alla 'collega' di Grande Fratello Vip

Antonino sembra essere l'argomento preferito di Giaele e questo non va giù ad alcuni abitanti della casa del Grande Fratello Vip.

Tra questi, figura anche Nikita, che ce l'ha con De Donà, ma per un motivo diverso: l'avvicinamento degli ultimi giorni a Luca Onestini.

"Ora ci prova con quello nuovo e non considera il vecchio. Poi si incavola se il nuovo considera me e fa la faccia da strega cattiva", ha detto Pelizon sulla compagna d'avventura.

Insomma la influencer sta continuando ad attirare le antipatie di molti coinquilini, tant'è che è al televoto e stasera potrebbe essere eliminata.

Giaele, infatti, da lunedì scorso è in nomination con Pamela Prati e Attilio Romita: chi riceverà meno preferenze da parte dei telespettatori, dovrà abbandonare definitivamente il gioco nel corso della puntata del 10 novembre, l'ultima che andrà in onda il giovedì sera per un periodo.

A partire da oggi, infatti, il reality di Canale 5 sarà trasmesso soltanto il lunedì sera per lasciare spazio alle partite del Mondiale di Calcio in Qatar: il doppio appuntamento settimanale non dovrebbe tornare prima dell'inizio di gennaio 2023, probabilmente dopo l'Epifania.