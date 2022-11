Un posto al sole porta avanti le sue avventure anche nella settimana dal 7 all'11 novembre al solito orario delle 20:50, su Rai 3. Sarà Riccardo a provare della profonda e incontrastata gelosia nei confronti di Rossella. Tra i due la situazione diverrà insostenibile al punto che la dottoressa Graziani si deciderà ad affrontarlo una volta per tutte, rifiutando l'intervento di Nunzio. A palazzo Palladini i giovani Antonio e Jimmy avranno le rispettive problematiche. Il figlio di Viola non vedrà di buon occhio Manuel, ossia il figlio di Damiano. Jimmy, invece, si ritroverà nel bel mezzo di una scomoda posizione e dovrà anche fare i conti con una proposta.

Diego inviterà Lia ad un appuntamento mentre Roberto seguirà una pista con la speranza di riuscire a trovare Marina e a portarla in salvo: riuscirà nell'impresa?

Anticipazioni Un posto al sole, Diego e Lia escono insieme

Inizieranno a smuoversi le acque tra Diego e Lia, con il ragazzo che le chiederà di uscire per un appuntamento, sfruttando l'involontaria complicità di suo padre e dei pastori del presepe. Lia accetterà e i due finiranno per passare una splendida giornata in compagnia, riducendo un po' le rispettive distanze.

Problemi per Rossella che, oltre ad ascoltare le confidenza di mamma Silvia a proposito dell'imminente divorzio con Michele, avrà a che fare con l'ennesimo scontro dovuto all'incessante gelosia di Riccardo.

Michele, che non ha mai visto di buon occhio il dottor Crovi, racconterà alla figlia che cosa pensa veramente del suo fidanzato.

Spoiler Un posto al sole, Fabrizio continua a vessare Marina

Roberto, che negli ultimi tempi ha iniziato a maturare il sospetto che dietro l'addio di Marina si celi lo zampino di Fabrizio, sarà sempre più convinto di questa pista.

Nel frattempo la povera Giordano continuerà ad essere vessata dal suo ex marito. Nunzio sarà pronto ad aiutare Rossella a sistemare le cose con Riccardo, ma la ragazza vorrà pensarci da sola: come andranno a finire le cose tra i due? Nel frattempo Roberto rifiuterà l'offerta di aiuto di Filippo e Franco, in quanto vorrà perseguire da solo la ricerca per scovare il posto in cui Marina è stata nascosta da Fabrizio.

Intanto la follia di quest'ultimo prenderà il sopravvento.

Antonio geloso di Manuel, Viola preoccupata per l'atteggiamento di Rosa

Tempo di conoscenze tra i figli di Viola e Damiano. Quando i piccoli Antonio e Manuel si incontreranno non sembrerà esserci del feeling. Antonio sarà molto geloso del fatto che sua mamma passi tanto tempo con Manuel. Un'altra cosa, però, occuperà i pensieri di Viola: l'atteggiamento di Rosa. Damiano e la sua ex saranno sempre più in contrasto a causa del modo di educare il loro figlio. Jimmy, messo in una scomoda posizione tra zia Manuela e mamma Micaela, dovrà rimuginare su una certa proposta. Purtroppo le due gemelle continueranno ad essere sul piede di guerra!