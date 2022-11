Giovedì 3 novembre è stata registrata la settimana puntata di Amici 22, il talent show di Mediaset condotto da Maria De Filippi che andrà in onda domenica 6 novembre alle ore 14 su Canale 5. Secondo le ultime anticipazioni, gli ospiti del settimo appuntamento sono Cristiano Malgioglio, Beppe Vessicchio e Marco Mengoni. Per quanto riguarda i primi due, giudicheranno rispettivamente la nuova gara cover e la sfida a sorpresa sul brano Imagine di John Lennon.

Malgioglio giudicherà la nuova gara cover

Nella settima puntata di Amici 22 in onda domenica 6 novembre, ci sarà la nuova gara cover giudicata da Cristiano Malgioglio.

Quest'ultimo darà il massimo dei voti a Federica, Tommy Dali e Cricca.

Poco dopo ci sarà anche una gara di canto a sorpresa sul brano Imagine di John Lennon, in cui si metteranno alla prova Tommy Dali, Niveo e Aaron. I tre allievi verranno giudicati dal maestro Beppe Vessicchio che assegnerà la vittoria a Tommy.

Invece, per quanto riguarda la gara di ballo verrà giudicata da Froz che metterà sul podio Maddalena, Megan e Samu. Nel mentre, l'ultimo posto in classifica è stato occupato da Gianmarco.

Samu dirà di essere innamorato di Elena D'Amario

Poco dopo, la maestra Alessandra farà un rimprovero al suo allievo Ramon perché sarà alla ricerca continua di attenzioni. Successivamente, la maestra Celentano farà un ballo con Malgioglio sulle note di una musica ballata, poco prima da Megan.

Poi, Maria De Filippi nel corso della puntata annuncerà il momento dei palloncini, che già gli anni precedenti aveva regalato diversi momenti divertenti. Tra questi palloncini ce ne sarà uno per Elena D'Amario mandato da Samu. Quest'ultimo ha dichiarato di essere innamorato della ballerina professionista ed è solo molto dispiaciuto per la differenza d'età tra i due.

Verranno incisi i singoli di Wax, Ndg e Tommy

Poco dopo, sarà mandato in onda un filmato per il ballerino Samuel. Infatti, quest'ultimo settimana scorsa, aveva chiesto se ci fosse qualcosa anche per lui, proprio nel momento in cui sono stati mandati in onda in studio dei video dei baci delle varie coppie che si sono formate nella scuola più famosa d'Italia.

In particolare, in questo video per Samuel verrà fatto vedere scherzosamente, come fosse il terzo incomodo tra le varie coppiette.

Successivamente, Piccolo G, allievo di Rudy Zerbi vincerà la sfida voluta da Arisa. In questa circostanza, il giudice esterno della sfida sarà il maestro Beppe Vessicchio. Però c'è da aggiungere che l'esibizione di Piccolo G e del suo sfidante verranno mandate in onda nel day time di lunedì 7 novembre.

Da segnalare che Arisa non voleva più mettere a rischio l'allievo di Zerbi durante la puntata, ma Piccolo G deciderà di volerla fare comunque.

Infine, usciranno ufficialmente i singoli di Wax, Ndg e Tommy.