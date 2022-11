Un clamoroso colpo di scena avverrà nel corso delle puntate finali di Una vita, in programma a novembre su Canale 5. Le trame della soap opera, provenienti dalla Spagna, segnalano che Gabriela Salmeron, dopo il decesso di Genoveva, rivelerà di avere un legame con Cayetana Sotelo Ruz,

Una vita, anticipazioni: Aurelio ferisce mortalmente Genoveva

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le puntate finali trasmesse nelle prime settimane di novembre, rivelano che i telespettatori torneranno a sentir parlare di Cayetana.

Tutto inizierà nel momento in cui Genoveva (Claudia Garrido) perderà la vita dopo aver ricevuto un colpo d'arma da fuoco da Aurelio.

Quest'ultimo, infatti, non è deceduto nell'incendio avvenuto nei suoi laboratori per mano del dottor Lluch e si introdurrà a casa della moglie. Punterà un'arma contro Gabriela con l'intenzione di ucciderla, ma Genoveva interverrà, finendo per rimanere ferita mortalmente. Marcelo, a questo punto, non esiterà a eliminare il suo ex padrone, mentre la dark lady esalerà l'ultimo respiro tra le braccia della figlia, all'oscuro del fatto che stava pianificando la sua morte avvelenandola giorno dopo giorno con tisane adulterate.

Gabriela si affaccia sulla finestra

Nelle puntate finali di Una vita, Gabriela chiederà a Luzdivina di disfarsi del divano in cui è deceduta Genoveva, in quanto ha intenzione di modernizzare il locale.

Non contenta, la giovane Salmeron si affaccerà sulla finestra che dà sul vecchio quartiere di Acacias 38, come erano soliti fare Cayetana, Ursula Dicenta, Samuel Alday e Genoveva. Sarà in questo frangente che i telespettatori assisteranno a un flashback. dove verranno mostrati tutti i maggiori cattivi che hanno preso parte della soap opera per oltre 1.400 puntate.

Nonostante l'epilogo, i vicini di Acacias 38 dovranno continuare a stare attenti, visto che i guai non finiranno con la morte di Genoveva.

La giovane Salmeron è in combutta con Cayetana

In seguito Gabriela si metterà in contatto con la sua complice, alla quale rivelerà che sua madre è venuta a mancare e quindi, di conseguenza, ha in mano l'eredità.

Per questo motivo la giovane Salmeron inviterà il personaggio misterioso a far ritorno ad Acacias 38. Il pubblico scoprirà che la figlia di Genoveva non è altro che in combutta con Donna Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel). Un ritorno che tuttavia non verrà mostrato in video, ma si avrà la certezza che la figlia di Fabiana è sopravvissuta all'incendio tra la seconda e la terza stagione dello sceneggiato.